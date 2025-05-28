В первой половине дня в отдельных районах Латгале пройдет небольшой дождь, а во второй половине дня и вечером в восточной части Латвии ожидается умеренный дождь, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют, что местами в Курземе также возможен небольшой и кратковременный дождь. В западной и центральной частях страны будет светить солнце.

Температура воздуха поднимется до +17..+23 градусов, в Латгале — до +14..+17 градусов. Ветер будет преимущественно слабым.

В Риге среда будет сухой и довольно солнечной, будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +23 градусов.

С востока к Латвии приближается атмосферный фронт.