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У жителя Латвии остался счет в российском банке: как закрыть, чтобы не попасть под санкции? 0 37

Наша Латвия
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
У жителя Латвии остался счет в российском банке: как закрыть, чтобы не попасть под санкции?
ФОТО: пресс-фото

«Разрешено ли гражданину Латвии иметь счет в российском банке, который находится в санкционном списке ЕС? Разрешено ли связываться с банком, находящимся под санкциями, чтобы закрыть счет? Можно ли снять деньги с такого счета? Читатель bb.lv»

Ивета ЛОЦАНЕ, заместитель руководителя отдела стратегического развития и коммуникации Службы финансовых расследований (FID)

– Если счет находится в банке, включенном в санкционный список, его наличие считается нарушением санкционного режима Европейского союза. Это предусматривает Регула Совета ЕС № 269/2014, которая запрещает предоставление доступа к средствам для лиц, находящихся под санкциями, в том числе для банков. Тот факт, что счет был открыт до 2022 года, не освобождает от обязанности его закрыть.

Регламентирующие документы, касающиеся санкций, не запрещают связываться с банком, находящимся под санкциями, с целью прекращения деловых отношений. Порядок закрытия счета зависит от условий договора с конкретным банком.

При включении банка в санкционный список, санкционное регулирование предусматривает порядок, в соответствии с которым клиент может, при наличии разрешения компетентного органа (FID), вывести средства с такого счета.

В настоящее время одноразовый перевод средств в ЕС из банка, находящегося под санкциями, может быть разрешен FID, если соблюдены условия, указанные в пункте 5.i статьи 6.b Регулы Совета ЕС № 269/2014 (например, отправитель и получатель не находятся под санкциями). Каждый случай рассматривается индивидуально. Информация о порядке подачи заявки на разрешение доступна на сайте FID.

Следует отметить, что не все российские банки включены в санкционный список. Если банк в списке отсутствует, наличие счета нарушением не является.

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Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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