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Латвийцы боятся роста цен больше, чем войны, и верят Брюсселю больше, чем Риге - Евробарометр 6 832

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
Латвийцы боятся роста цен больше, чем войны, и верят Брюсселю больше, чем Риге - Евробарометр

38% жителей Латвии считают, что одной из главных проблем в стране является инфляция и рост потребительских цен, свидетельствуют данные весеннего опроса "Евробарометра".

В свою очередь, 24% жителей Латвии считают проблемой здравоохранение. Такое же количество респондентов выражают обеспокоенность экономической ситуацией, еще 20% участников опроса считают, что одной из главных требующих решения задач в стране является оборона и безопасность.

На уровне Европейского союза (ЕС) 27% латвийцев выражают обеспокоенность вторжением России в Украину, 25% участников опроса отметили в качестве одного из наиболее напряженных аспектов в блоке международную ситуацию, еще 23% респондентов выразили обеспокоенность экономической ситуацией.

В топ-тройке опасений европейцев - вторжение России в Украину, которое отметили 27% жителей ЕС, 24% участников опроса беспокоятся о международной ситуации, еще 20% респондентов в числе главных проблем блока упомянули безопасность и оборону.

Данные последнего опроса "Евробарометра" свидетельствуют о том, что правительству Латвии не доверяют 60% жителей, в то время как доверяют 27% участников опроса. Кроме того, 62% респондентов не доверяют парламенту, а доверяет 31% жителей Латвии. Евросоюзу доверяют 54% жителей Латвии и не доверяют 34%.

Кроме того, 44% жителей Латвии считают имидж ЕС положительным, а 10% респондентов оценивают его как негативный. Остальные 45% участников опроса дали нейтральную оценку. При этом 68% жителей Латвии настроены оптимистично относительно будущего блока, а 29% - пессимистично.

Опрос "Евробарометра" проводился в Латвии с 26 марта по 15 апреля, в нем приняли участие 1013 жителей Латвии.

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#опрос #рост цен
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(6)
  • Д
    Дед
    29-го мая

    Не поддерживают латышскую власть 62%, тогда кто за них голосует? Выборы -фикция? И Латвия не демократическая страна?

    6
    1
  • A
    Aleks
    29-го мая

    Умные латвийцы понимают,что в Латвии ничего нет,чтобы кому то понадобилось,поэтому раздутие темы войны приносит деньги исключительно некой группе лиц и все. Украина хоть обладала и ещё обладает полезными ископаемыми и плодородной землей.Зачем тратить людские ресурсы и финансовые,если Латвия-это европейский нищеброд без ресурсов ,промышленности и сельского хозяйства. На Украине Путин и олигархи хоть отдали полезных ископаемых на триллионы долларов.Трамп за посредничество и долги Зеленского возвращает за счёт ресурсов то ,что вложили американцы... Сейчас же капитализм и главное это дебет с кредитом,а в случае с Латвией -это Ноль в концовке.. Неужели кто то думает ещё до сих пор,что Россия ,олигархи и Путин решали русский вопрос на Украине и в свое время в ДНР и ЛНР?Они решали свои меркантильные интересы за счет народов России,особенно русского как свои меркантильные интересы решали украинские олигархи и Зеленский. Кстати,по странному совпадению,и те и эти одной и той же национальности и даже Главные раввины стран из одной и той же американской синагоги.А недавно российская синагога ещё и пополнилась с украинской...)))

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    2
  • A
    Aleks
    Aleks
    29-го мая

    Путин и олигархи отжали...

    0
    0
  • П
    Процион
    29-го мая

    «Латвийцы боятся роста цен больше, чем войны». Смотрите сами, «латвийцы». Правительство Силини активно продвигает увеличение военного бюджета Латвии. Сегодня он равен 2.9% ВВП, в этом, 2025 году цель — достичь 4% ВВП, а в следующем году довести его до 5%. Ну и как, по-вашему, это отразится на ценах и тарифах? Сами сообразите, или разжёвывать нужно? Так чего нужно больше бояться? Цены — это вторичный результат мудрого правительства Латвии. Для сравнения, сколько % ВВП составляет военный бюджет других стран. Польша 3.3, Эстония 3.0, Латвия 2.9, Литва 2.8, Финляндия 2.1, Швеция 1.5, Венгрия 2.1, Болгария 2.0, Дания 2.0, Франция 1.9, Германия 1.6, Испания 1.2, Австрия 0.9. Дальше — сами найдёте.

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    2
  • Лк
    Летучий корабль
    29-го мая

    Опять какие-то опросы, где ни я , ни кто-то из моих знакомых не принимали участие.

    14
    1
  • A
    Aleks
    29-го мая

    ,,Верить никому нельзя,,, Верить надо себе и близким людям,но никак ни тем,кто рвется к кормушке. Сделают что то хорошее,вот тогда ,может быть...

    16
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