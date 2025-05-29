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Разные взгляды на будущее здравоохранения: стало известно, почему ушел шеф «Гайльэзерса 1 769

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
Разные взгляды на будущее здравоохранения: стало известно, почему ушел шеф «Гайльэзерса

Председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Нормунд Станевич подал в отставку, сообщили в РВКУБ.

Станевич, который управлял больницей с 27 апреля 2023 года, отметил, что принял такое решение, так как не нашел оснований для конструктивного сотрудничества с советом, а также из-за разных взглядов на будущее здравоохранения. Об уходе с должности он заключил соглашение с советом больницы.

Председатель совета Эдгар Лабсвирс отметил, что эта договоренность обоюдная, тщательно взвешенная и согласованная. От имени совета он поблагодарил Станевича за его вклад и работу на посту председателя правления, оценив их положительно. В совете больницы работают также Валтс Аболс и Йоланта Розе.

Совет подчеркивает, что до назначения нового председателя правление продолжит работу в составе трех человек при усиленной поддержке совета. В правлении больницы продолжают работу Харалдс Плаудис, Каспарс Плуме и Вадим Белюн.

Такое решение последовало за тем, как прозвучали сообщения об угрозе реализации проекта по реконструкции стационара РВКУБ "Латвийский онкологический центр" (ЛОЦ), так как на реализацию может не хватить денег.

Как сообщила 26 мая передача Латвийского телевидения "Панорама", в ходе ремонта ЛОЦ поступили сведения о том, что Министерство здравоохранения планирует масштабное перераспределение денег: планируется запросить возврат выделенного ранее финансирования на строительство корпуса "B", запланированного Клинической университетской больницей им. Паулса Страдиньша (КУБПС), чтобы можно было завершить заключительные работы корпуса "А2". Передача пришла к выводу, что на запланированные планы РВКУБ денег не хватит.

По словам министра здравоохранения Хосама Абу Мери, на завершение корпуса "А2" КУБПС нужно больше денег, чем ожидалось изначально, а достроить корпус необходимо, чтобы не потерять деньги ЕС. Министр рассказал, что теперь КУБПС планируется перераспределить деньги, которые в свое время были выделены РВКУБ на строительство инфекционного отделения.

Комментируя эту ситуацию, ранее Станевич заявил агентству ЛЕТА, что для реализации реконструкции ЛОЦ государство должно позволить РВКУБ взять заем, который лечебное учреждение затем выплатит. "Таким образом развиваются все предприятия", - заверил он, добавив, что этот вариант якобы предлагал и министру здравоохранения, но разрешения не получил.

Со стороны руководства больницы сделано все, что было в его силах, и теперь вопрос об источнике финансирования на реконструкцию должен решаться на государственном уровне, ранее подчеркнул Станевич.

По его мнению, риторика Абу Мери о перераспределении денег между КУБПС и РВКУБ фактически "ставит клинические университетские больницы друг против друга", что неприемлемо. "Вообще это деньги пациентов, а не КУБПС, РВКУБ или ЛОЦ, которые тут делятся", - отметил Станевич.

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    Aleks
    30-го мая

    Что можно ожидать от министра здравоохранения,чужого Латвии человека Абу Мерина,получившего должность половым путем?!

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