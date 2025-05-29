Рижская дума поддержит организацию велопробега по Балтийскому пути через Ригу

Сегодня комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту решил поддержать организацию велопробега по Балтийскому пути в период с 2025 по 2027 год. Обычно этот велопробег делится на несколько этапов во всех трех странах Балтии.

Проект постановления Рижской думы предусматривает выделение в течение трех лет софинансирования в размере 30 000 евро на проведение велопробега.