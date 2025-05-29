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Рижская дума поддержит организацию велопробега по Балтийскому пути через Ригу 1 341

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Рижская дума поддержит организацию велопробега по Балтийскому пути через Ригу

Рижское самоуправление планирует поддержать организацию велопробега по Балтийскому пути через Ригу.

Сегодня комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту решил поддержать организацию велопробега по Балтийскому пути в период с 2025 по 2027 год. Обычно этот велопробег делится на несколько этапов во всех трех странах Балтии.

Проект постановления Рижской думы предусматривает выделение в течение трех лет софинансирования в размере 30 000 евро на проведение велопробега.

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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    29-го мая

    Опять, блин, через Ригу ехать! Они что, толпа ненормальных? Зачем людям мешать нормально перемещаться по городу? Есть ведь окружная дорога. Проехали по ней и накуй с глаз!

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