Самая большая больница Латвии осталась без руководителя

Сегодня крупнейшая клиника страны - Рижская Восточная клиническая университетская больница (Восточная больница) сообщила, что… осталась без руководителя. Из-за различий в представлении о том, как должна развиваться больница, в отставку с поста председателя правления больницы подал Нормунд Станевич.

«Это был очень познавательный, интересный и поучительный этап в моей жизни. Искренне хочу поблагодарить всех фантастических коллег из Восточной больницы - вы золотая база латвийской медицины! Без вас эти два года никогда не были бы такими вдохновляющими и познавательными. Желаю всем вам удачи, и желаю удачи и будущим руководителям больницы", - подчеркивает Нормунд Станевич.

Председатель совета Эдгар Лабсвирс: "От имени Совета хочу поблагодарить Нормунда Станевича за его вклад и работу на посту председателя правления, которую мы высоко ценим. Обоюдное соглашение об уходе Нормунда Станевича с должности было тщательно взвешенным и согласованным, и мы желаем ему дальнейших успехов. Мы уверены, что полученный опыт и достижения станут большой ценностью и на следующих этапах карьеры Нормунда Станевича».

Совет подчеркивает, что до назначения нового председателя правления правление продолжит работу в составе трех человек при усиленной поддержке совета.