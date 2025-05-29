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Самая большая больница Латвии осталась без руководителя 1 763

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Самая большая больница Латвии осталась без руководителя

Нормунд Станевич не нашел общего языка с советом университетской клиники.

Сегодня крупнейшая клиника страны - Рижская Восточная клиническая университетская больница (Восточная больница) сообщила, что… осталась без руководителя. Из-за различий в представлении о том, как должна развиваться больница, в отставку с поста председателя правления больницы подал Нормунд Станевич.

«Это был очень познавательный, интересный и поучительный этап в моей жизни. Искренне хочу поблагодарить всех фантастических коллег из Восточной больницы - вы золотая база латвийской медицины! Без вас эти два года никогда не были бы такими вдохновляющими и познавательными. Желаю всем вам удачи, и желаю удачи и будущим руководителям больницы", - подчеркивает Нормунд Станевич.

Председатель совета Эдгар Лабсвирс: "От имени Совета хочу поблагодарить Нормунда Станевича за его вклад и работу на посту председателя правления, которую мы высоко ценим. Обоюдное соглашение об уходе Нормунда Станевича с должности было тщательно взвешенным и согласованным, и мы желаем ему дальнейших успехов. Мы уверены, что полученный опыт и достижения станут большой ценностью и на следующих этапах карьеры Нормунда Станевича».

Совет подчеркивает, что до назначения нового председателя правления правление продолжит работу в составе трех человек при усиленной поддержке совета.

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Эдуард Эльдаров
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(1)
  • A
    Aleks
    29-го мая

    Свято место пусто не бывает.Чей то кореш обязательно впишется в коллектив и в зарплату...

    8
    1

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