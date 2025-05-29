Сколько будет стоить регистрация в очереди на прохождение границы с Россией и Беларусью

Стали известны размеры платы за обязательную предварительную электронную заявку на прохождение границы с РБ и РФ на автомобиле, введенную правительством Латвии.

Как мы сообщали, одобренные правительством изменения к Закону о государственной границе предполагают, что для пересечения границы все водители, владельцы или держатели транспортных средств (включая грузовой, пассажирский, а также легковой транспорт) должны будут в обязательном порядке пользоваться системой электронной предварительной регистрации. То есть еще до пересечения границы следует зарегистрироваться (указав место, дату, время и приоритет пересечения границы), а затем заранее, часа за три, подъехать на КПП для проверки и прохождения границы.

Подается это как возможность увеличить пропускную способность на КПП и решить проблему непомерных очередей в Гребнево, Терехово и Патерниеки, где водители сутками, а иногда и неделями вынуждены простаивать в гигантских очередях, живя в скотских и совершенно антисанитарных условиях.

При этом государство заработает, ибо услуга, от которой нельзя уклониться, — платная. Стоимость электронного бронирования места в очереди для любого транспортного средства составит от 10 до 20 евро. Деньги будет вносить водитель, владелец или держатель транспортного средства. Собранные средства, как заверяет Минсообщения, пойдут на дальнейшее совершенствование системы электронной регистрации и обустройство движения в окрестностях КПП.

К слову, Министерство сообщения считает, что озвученная сумма — это совсем недорого. Мол, простой на приграничных дорогах обходится водителям гораздо дороже: порядка 70 евро в день. При этом очередь, в которой приходится стоять автомобилям, может занять до двух недель. Причина — огромный список санкционных товаров, на наличие которых приходится проверять каждого проезжающего через границу, из-за чего нагрузка на пограничников и таможенников возросла непомерно. А внедрение электронной очереди серьезно сократит время простоя, частично решив проблему.

Сама реализация проекта пройдет в два этапа. На первом будет введена упрощенная электронная очередь во всех местах внешней сухопутной границы. Она заработает уже с 1 октября 2025 года. А полная электронная система управления процессом пересечения и контроля границы (которая потребует создания соответствующей инфраструктуры) займет несколько лет и будет готова не раньше 1 июля 2028 года.

Но потребуется финансирование, в котором поможет ЕС. В целом реализация задуманного будет стоить 8,375 млн евро, из которых 7,118 млн евро составят европейские деньги из соответствующих фондов ЕС. Так что, наше государств понесет расходы лишь на 1,256 млн евро.

Обязанности между ведомствами распределят следующим образом. Руководителем системы бронирования электронной очереди и обработки данных будет являться Автотранспортная дирекция. Администратором электронной системы управления процессом пересечения и контроля границы и обработки данных – Служба госдоходов. А функции создания, обслуживания и совершенствования обеих систем будет возложена на Латвийский государственный центр радио и телевидения.

Так что мучиться водителям на границе осталось недолго. И плюсы от ее внедрения очевидны. Государство, остро нуждающееся в деньгах, во-первых, получит возможность собрать в казну дополнительные средства, а во-вторых, платная услуга прохождения границы, возможно, сумеет отвадить какую-то часть латвийцев от нежелательных поездок во враждебные страны, о чем не устает предупреждать МИД и СГБ.