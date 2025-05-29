У Минздрава нет «однозначного ответа», как после отмены обязательной отработки удержать молодых врачей

У Министерства здравоохранения нет «однозначного ответа» на вопрос, как после возможной отмены обязательной отработки удержать молодых врачей в системе государственного здравоохранения, пишет ЛЕТА.

Как сообщили в отделе коммуникации Минздрава, для привлечения молодых специалистов важно обеспечить соответствующие и приемлемые условия труда, организацию работы и рабочую среду, однако требование, чтобы врачи после завершения резидентуры, финансируемой за счёт государства, несколько лет отработали в системе государственного здравоохранения, не может быть единственным инструментом привлечения и удержания специалистов в профессии.

С целью того, чтобы новые специалисты не концентрировались преимущественно только в Риге и частных медицинских учреждениях, Минздрав второй год применяет практику, при которой в распоряжении о приёме в резидентуру указывается не только число мест по специальностям, но и конкретное лечебное учреждение, в котором резидент будет работать. Цель этого – уже в период резидентуры привлечь специалиста к работе, так как у резидента двойной статус – он одновременно студент и работник, пояснили в министерстве.

Условия планирования мест в резидентуре предусматривают, что как минимум 78% мест должны быть обеспечены в больницах, из них не менее 46% – в больницах за пределами Риги. По специальности врача общей практики должно быть обеспечено как минимум 16% мест, а в амбулаторных лечебных учреждениях, имеющих договор с Национальной службой здравоохранения на оказание оплачиваемых государством амбулаторных услуг второго уровня – не более 6%.

Чтобы сократить дефицит врачей в государственной системе здравоохранения, количество бюджетных мест в резидентуре увеличивается. В прошлом году таких мест было 289 – выпускниками врачебных программ стали 286 человек. В этом году установлено 301 место, однако число выпускников составило 238 человек, проинформировали в Минздраве.

"Этот вопрос многогранен, и однозначного ответа нет, – считают представители Минздрава, говоря о том, как удержать выпускников резидентуры в государственной системе. - Необходимы постепенные и комплексные решения, чтобы улучшить количественные, качественные и эффективностные показатели медицинского персонала, необходимого системе здравоохранения".

В министерстве утверждают, что "понимают и ищут решение", как способствовать вовлечению молодых врачей в предоставление оплачиваемых государством медицинских услуг, и настаивают, что этот процесс должен быть приемлемым для обеих сторон – как для молодого врача, так и для лечебного учреждения, что "является очень большим вызовом".

Ранее сообщалось, что Минздрав, предложив несколько альтернативных решений, планирует до 2028 года постепенно двигаться к отмене нормы, обязывающей молодых врачей после завершения резидентуры, финансируемой из государственного бюджета, в течение определённого срока работать в системе государственного здравоохранения.

В настоящее время нормативное регулирование предусматривает, что после завершения бюджетной резидентуры молодой специалист обязан определённое время работать по специальности в государственной системе здравоохранения, выполнив так называемую норму отработки. Эта норма гласит, что лицо, обучение которого в резидентуре финансировалось из средств госбюджета, в течение пяти лет после окончания резидентуры должно три года в рамках полной занятости состоять в трудовых правоотношениях по соответствующей специальности.

Норму отработки можно выполнить, работая также в практике семейного врача, Инспекции здравоохранения, Центре профилактики и контроля заболеваний, в вузе – в педагогической или научной деятельности по соответствующей специальности, или продолжая обучение в докторантуре.

Если лицо после окончания резидентуры не выполняет эти условия, отчислено из числа студентов по причине неуспеваемости или прекращает обучение по независящим от вуза причинам, Минздрав требует возврата использованных на обучение резидента бюджетных средств.

Министерство разработало три варианта дальнейшего применения этой нормы для молодых специалистов после завершения бюджетной резидентуры, поскольку данное требование оценивается "неоднозначно".

Так, например, это требование не устраивает Латвийскую ассоциацию молодых врачей (ЛАМВ), которая считает, что норма отработки может временно принудить молодых врачей работать в государственном секторе, но является "репрессивным методом, не направленным на долгосрочное развитие человеческих ресурсов". ЛАМВ считает, что норма отработки противоречит директивам ЕС о профессиональной квалификации и правах граждан.

Минздрав предлагает до 2028 года поэтапно реализовать ряд мероприятий по изменению системы, а затем принять решение – отказываться ли от требования отработки полностью. Решение об отмене или пересмотре требования будет приниматься, исходя из результатов мероприятий, реализованных до 2028 года, а также с учётом мнения отрасли. Минздрав рассчитывает, что как меры по смягчению нормы отработки, так и вовлечение представителей отрасли в организацию процесса резидентуры снизят значимость этой нормы.