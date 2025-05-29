В четверг на востоке страны ожидаются грозовые ливни

В четверг в разных районах Латвии ожидается дождь, осадки в основном будут кратковременными, однако на востоке страны прогнозируются более интенсивные ливни с грозами, сообщают синоптики, пишет ЛЕТА.

Во второй половине дня, вечером, а также в ночь на пятницу в Латгале, Селии и центральной и восточной частях Видземе ожидаются грозовые ливни. Местами возможны сильные дожди и подтопления в низинах.

Солнце в течение дня появится лишь местами. Ветер в основном останется слабым. Максимальная температура воздуха составит от +12..+14 градусов на западном побережье Курземе до +21 градуса в отдельных районах центральной и восточной Латвии.

В Риге день, скорее всего, пройдёт без осадков, солнце будет периодически проглядывать сквозь облака, ветер будет слабым, воздух прогреется до примерно +20 градусов. Вечером ожидается умеренный северо-западный ветер, температура понизится до +14 градусов.

Погоду определяет циклон.