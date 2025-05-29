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Хватит уже направлять на анализы - деньги закончились! 2 1050

Наша Латвия
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Хватит уже направлять на анализы - деньги закончились!

Врачи получили "письмо счастья".

Портал LA.LV сообщает, что в его распоряжении оказалось письмо Национальной службы здоровья лечебным учреждениям и семейным врачам, в котором медиков призывают тщательно взвесить необходимость направлять пациентов на анализы, поскольку в первом квартале этого года уже более чем на 3 миллиона перерасходовано финансирование, выделенное на лабораторные исследования.

В последние годы спрос на анализы, оплачиваемые государством, неуклонно растет, но ежегодно образуются так называемые переработки, поскольку выделенное на лабораторные исследования государственное финансирование не соответствует реальному потоку пациентов и уже изначально планируется с дефицитом. Таким образом, для врачей и медицинских учреждений установлены квоты, сколько пациентов они могут направлять на оплаченные государством анализы. Если квоты перерасходываются, врачи вынуждены "сортировать" пациентов и отправлять на платные анализы или необходимые пациенту анализы не проводить вообще.

Призыв к врачам тщательно оценить, действительно ли пациент нуждается в отправке на анализы, фактически означает, что часть пациентов, которых врач считает необходимым направить на сдачу анализов, не смогут пройти их как оплаченные государством. Соответственно, это может сказаться и на общем качестве диагностики и дальнейшем процессе лечения, продолжительности и стоимости.

Национальная служба здравоохранения в своем письме в медицинские учреждения напоминает, что медицинское учреждение несет ответственность за соблюдение запланированного объема средств для направления на лабораторные исследования.

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Эдуард Эльдаров
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(2)
  • Лк
    Летучий корабль
    29-го мая

    Вона как! А я уже было собрался провериться и даже приготовил коробок.

    9
    1
  • A
    Aleks
    29-го мая

    Бизнес и ничего личного.А потом удивляются,что смертность превышает рождаемость.И почему не хотят рожать.

    39
    1

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