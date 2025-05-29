Хватит уже направлять на анализы - деньги закончились!

Портал LA.LV сообщает, что в его распоряжении оказалось письмо Национальной службы здоровья лечебным учреждениям и семейным врачам, в котором медиков призывают тщательно взвесить необходимость направлять пациентов на анализы, поскольку в первом квартале этого года уже более чем на 3 миллиона перерасходовано финансирование, выделенное на лабораторные исследования.

В последние годы спрос на анализы, оплачиваемые государством, неуклонно растет, но ежегодно образуются так называемые переработки, поскольку выделенное на лабораторные исследования государственное финансирование не соответствует реальному потоку пациентов и уже изначально планируется с дефицитом. Таким образом, для врачей и медицинских учреждений установлены квоты, сколько пациентов они могут направлять на оплаченные государством анализы. Если квоты перерасходываются, врачи вынуждены "сортировать" пациентов и отправлять на платные анализы или необходимые пациенту анализы не проводить вообще.

Призыв к врачам тщательно оценить, действительно ли пациент нуждается в отправке на анализы, фактически означает, что часть пациентов, которых врач считает необходимым направить на сдачу анализов, не смогут пройти их как оплаченные государством. Соответственно, это может сказаться и на общем качестве диагностики и дальнейшем процессе лечения, продолжительности и стоимости.

Национальная служба здравоохранения в своем письме в медицинские учреждения напоминает, что медицинское учреждение несет ответственность за соблюдение запланированного объема средств для направления на лабораторные исследования.