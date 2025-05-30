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Беженцам — да, санкциям — не так однозначно: что показал «Евробарометр» 4 639

Наша Латвия
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Беженцам — да, санкциям — не так однозначно: что показал «Евробарометр»
ФОТО: LETA

Большинство — 87% жителей Латвии — полностью поддерживают решение Европейского союза (ЕС) принять беженцев войны из Украины, тогда как введение санкций против российского правительства, компаний и частных лиц одобряют 70%, свидетельствуют данные весеннего опроса «Евробарометра», пишет ЛЕТА.

В других странах ЕС 80% жителей согласны с решением ЕС принимать беженцев из Украины, а 17% — не поддерживают его. В Латвии это решение не поддерживают 8% опрошенных.

Большинство — 81% участников опроса в Латвии — также одобряют решение ЕС о предоставлении Украине гуманитарной и финансовой помощи, а 13% — не согласны с этим решением. Среди жителей других стран ЕС 76% поддерживают такую политику, тогда как 21% — выступают против.

Похожая позиция наблюдается и по вопросу санкций против российского правительства, компаний и частных лиц. В Латвии такое решение поддерживают 70% респондентов, в других странах ЕС — 72%. Против введения санкций выступают 21% опрошенных в Латвии и 23% в других странах ЕС.

Решение ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление поддерживают 66% респондентов в Латвии, а в других странах ЕС — 60%. В Латвии против такого решения выступают 25%, в других странах ЕС — 34%.

Решение ЕС выделить финансирование на закупку и поставку Украине военного оборудования в Латвии поддерживают 69% опрошенных. В других странах ЕС такую инициативу поддерживают 59%. Против этого решения в Латвии выступают 23% жителей, в других странах ЕС — 36%.

Опрос «Евробарометра» в Латвии проводился с 26 марта по 15 апреля, в нём приняли участие 1013 жителей страны.

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#украинские беженцы #опрос #санкции против россии
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(4)
  • З
    Злой
    Имя не указано
    30-го мая

    Ага, щас, спешу и падаю.

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    1
  • З
    Злой
    Имя не указано
    30-го мая

    Я уже и в латвии товар принципиально не покупаю

    4
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Имя не указано
    30-го мая

    Очешуеть, клоун подлизывающий кристальночерепным завёлся. Наверное из за нафойдов умом поехал...Бубочка (куда не приезжает)-ГРОШИИИИиииии!!!!!!🤡

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