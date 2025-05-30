Чудеса случаются по воле людей!

Это очень душевное мероприятие и что приятно, совершенно не показное!Атмосфера этих четырех волшебных часов была пронизана уважением к медикам клиники, а также огромной любовью к маленьким пациентам и подросткам, которые лечатся в столичной больнице, а также - их семьям. Все это стало возможно благодаря финансовой и огромной организационной поддержке верного и многолетнего друга BKUS, локомотива Праздника сада - предприятия Maxima Latvija.

«Вот уже много лет для нас большая честь и огромная радость – вместе с друзьями создавать Праздник сада в Детской больнице. Этот особенный день приносит видимую радость маленьким пациентам и их семьям, а также врачам и персоналу больницы. И это просто замечательно, что у гостей мероприятия была влзможность вместе с представителями движения Ēstprieks самим приготовить свой особенно вкусный и полезный обед и таким образом ещё ближе познакомившись с этой инициативой, которая ежедневно заботится о том, чтобы дети в больнице получали здоровую, полноценную пищу, приготовленную из качественных продуктов от ответственных производителей. А вкусная и полезная еда важна как в праздники, так и в будни!», – сказал директор по корпоративным отношениям Maxima Latvija Янис Бесерис.

Надо было видеть улыбки детей и счастье в глазах их матерей, когда их обнимали сказочные герои или самые настоящие пожарные спасатели позволяли заглянуть в таинственные недра огромных красных машин...

– Вау-вау, полиция едет всех спасать! – громко и счастливо повторяет девчонка лет пяти, которая «рулит» самым настоящим полицейским мотоциклом. Ее придерживает сильными руками крепкий служивый в форме госполиции. Малышка вся перебинтована, видимо ее диагноз – не из легких. Рядом стоит мама и в ее глазах светится надежда: мне показалось, что женщина в этот миг поверила в то, что ее дочка скоро выздоровеет.

Шоу мыльных пузырей, разные конкурсы и творческие мастерские, собаки-терапевты, игры с известными спортсменами – дети были в полном восторге от всего происходящего. Под напором улыбок их болезни и беды точно отступили, терапия радостью пришла на помощь врачам и медсестрам больницы, которые круглосуточно борятся за здоровье, а часто и жизнь детей.

Хочется еще только добавить, что чудеса «Праздника сада» создавались вместе с музыкальным объединением Ukulele и активистов движения Ēstprieks, которые рассказывали о здоровой еде и ею же угощали всех желающих – очень, кстати, вкусно! Наши известные хоккеисты -- Каспарс Даугавиньш, Анри Равинскис, Дан Лочмелис и Мартиньш Родриго Лавиньш – были тут же, соревновались в настольный хоккей с мальчиками и девочками, устраивали иные конкурсы.

Спасибо, приехали также бравые представители Госполиции, а еще – специалисты Службы неотложной медицинской помощи и Государственной пожарно-спасательной службы. Они подготовили разные обучающие активности, помогающие детям понять важность безопасности в повседневной жизни и вообще были притяжением для многих участников праздника.

В завершение мероприятия ещё один сюрприз гостям подарил наездник – паралимпиец Рихардс Сникус, выступив с энергичным диджейским сетом. «Праздник сада» в больнице – яркое подтверждение того, что детство не должно останавливаться у дверей больницы. Даже в самые трудные моменты ребёнок должен чувствовать себя ребенком – игривым, мечтающим, в безопасности. Детская больница – не просто медицинское учреждение, а центр передового опыта в области детского здоровья, место, где охраняется будущее нашей страны. Благодарю Фонд Детской больницы за умение видеть в ребенке не только пациента, а также за все инициативы, которые создают среду, где каждый маленький пациент чувствует себя понятым, принятым и любимым. Спасибо всем работникам Детской больницы, родителям детей и поддерживающим BKUS друзьям», – сказал приехавший на праздник министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Председатель правления Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня и председатель правления Детской больницы Валтс Аболс сердечно поблагодарили кампанию Maxima Latvija, которая является локомотивом этого ежегодного мероприятия, а также всех, кто устроил этот замечательный праздник.

Хочется назвать всех поименно (кроме вышеупомянутых): Dobeles dzirnavnieks, Rāmkalni, Skrīveru mājas saldējums, Pophouse.lv, Ramen Riga, 3 pavāru restorāns, Pavāru māja, Hooligaan Bubble Tea & Coffee, Mālpils muiža, 36.līnija, Entresol, Pullman x Harper, Pica Lulū, Bao Bun, Neiburgs, Hercogs garden, Rēzeknes Gaļas kombināts, Ezerkauliņi, Mārupes Siltumnīcas, Smiltenes piens, Alpro, Balticovo, Latvijas Maiznieks, Akvilė Latvija, Maxima Latvija, Ukulele, Rihards Snikus, Latvijas Hokeja federācija, Pasaku nams, Jogitas pasākumi, Dr. Klauns, иллюзионист Edžus, Mārtiņa burbuļi, Pupu maiss и программы благополучия Детской больницы – Ķepu terapija, Ēstprieks, Veseļojies ar prieku Bērnu slimnīcā, Pediatrijas spēļu kabinets и veselapasaule.lv.

Ирина Светлова.