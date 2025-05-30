Из-за нехватки водителей в пятницу отменены 19 автобусных рейсов

Из-за нехватки водителей пассажирские перевозчики в пятницу отменили в общей сложности 19 автобусных рейсов, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции, сообщает LETA.

В том числе АО Liepājas autobusu parks отменило 14 рейсов, АО Nordeka — четыре рейса, а ООО Latvijas sabiedriskais autobuss отменило один рейс.

Liepājas autobusu parks в пятницу отменил рейсы по следующим маршрутам: Вайвади–Межсэтас–Рига (ул. Элизабетес) в 5:40, Рига (ул. Элизабетес)–Межсэтас–Вайвади в 6:50, Яункемери–Валтери–Спице–Рига в 7:10, Рига–Салдус–Лиепая в 7:30, Вайвади–Межсэтас–Рига (ул. Элизабетес) в 8:00, Рига–Спице–Валтери–Яункемери в 8:40 и Яункемери–Валтери–Спице–Рига в 10:10.

Также отменены рейсы: Рига (ул. Прага)–Даугмале–Калнини в 11:30, Рига–Спице–Валтери–Яункемери в 11:40, Калнини–Даугмале–Рига (ул. Прага) в 12:30, Яункемери–Валтери–Спице–Рига в 13:10, Рига–Спице–Валтери–Яункемери в 14:40, Яункемери–Валтери–Спице–Рига в 16:10 и Рига–Спице–Валтери–Яункемери в 17:40.

Nordeka отменила рейсы: Цекуле–Сауриеши–Рига (ул. Риепниеку) в 5:40, Рига (ул. Риепниеку)–Упеслеяс в 7:15, Упеслеяс–Рига (ул. Риепниеку) в 8:15 и Рига (ул. Риепниеку)–Упеслеяс в 16:40.

Latvijas sabiedriskais autobuss отменил рейс Сигули–Царникава (рынок)–Адажи–Рига в 7:00.

Как уже сообщалось, оборот Liepājas autobusu parks в 2023 году составил 19,13 млн евро, что на 7% больше, чем годом ранее, однако убытки компании достигли 1,48 млн евро. Финансовые показатели за 2024 год пока не опубликованы.

Компания зарегистрирована в 1991 году, её уставной капитал составляет 878 417 евро. 60,12% капитала принадлежит ООО LAP1R.

Latvijas sabiedriskais autobuss в 2023 году показал оборот 11,994 млн евро — на 0,2% меньше, чем годом ранее, при этом прибыль компании выросла в три раза — до 30 752 евро. Финансовые данные за 2024 год также пока не опубликованы. Компания зарегистрирована в 1996 году, уставной капитал — 696 069 евро. Она принадлежит зарегистрированной на Мальте Bus Group, конечным бенефициаром которой является Виталий Комар.

Nordeka в 2023 году имела оборот 8,688 млн евро — на 2,8% больше, чем годом ранее. Убытки сократились в 2,3 раза — до 1,188 млн евро. Компания зарегистрирована в 1991 году, её уставной капитал составляет 4 633 672 евро. Единственным владельцем Nordeka является ООО NordBus Group, которое принадлежит Генриху Перштейну.