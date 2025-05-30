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Лета не будет? На Латвию идет новая стихия - синоптики 1 44393

Наша Латвия
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Лета не будет? На Латвию идет новая стихия - синоптики
ФОТО: Unsplash

Сильные ветер и дожди ждут латвийцев в ближайшее время.

В субботу в отдельных регионах Латвии ожидаются кратковременные дожди, усилится ветер, прогнозируют синоптики.

Ночью начиная с запада местами пройдут дожди, а температура воздуха составит +10…+13 градусов.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, в отдельных регионах, в основном на юго-востоке, возможны кратковременные осадки. Порывы западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до +16…+21 градуса, но местами на побережье температура не превысит +14 градусов.

В Риге ночью и утром возможен дождь, но в целом последний день мая будет солнечным и сухим. Слабый и умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится западным. Температура воздуха ночью составит около +13 градусов, днем - до +20 градусов.

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(1)
  • Лк
    Летучий корабль
    30-го мая

    Выскажу своё непопулярное мнение (хотя по лайкам я не одинок): последние три или четыре года я, с наступлением невероятной жары и влажной духоты, не могу функционировать в принципе. Хроническое заболевание с детства. Лёгкие и бронхи.

    Сижу и лежу с трудом. Делать ничего не могу. Почти помираю.

    В прошлом году "говённая" погода была с середины апреля до конца сентября. Это уже чересчур. +30 и больше.

    Кто-то услышал мои молитвы и майская погода для меня благословение.

    Теперь боюсь услышать прогноз на лето. Не приведи Господь опять.

    А любителям покупаться и позагорать: вам были все "плюшки" за последние годы. Дайте пожить и другим.

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