«Майских жуков очень много — это значит...» Фенолог рассказал, каким будет лето в Латвии

Знаток народных примет Вилис Букшс рассказал LA.LV , каким будет лето и пойдёт ли дождь на Лиго.

Беседа состоялась 28 мая — в день святого Пахома, который традиционно считается важной датой для природных примет. Согласно народным поверьям, если в этот день стоит тёплая погода, то и всё лето обещает быть тёплым. Особое внимание Букшс обратил на огромное количество майских жуков, что также является значимым признаком для предсказания погоды. Ну и главный вопрос — будет ли дождь на Лиго?

Фенолог отметил, что лето в целом будет тёплым, но влажным.

Май, по его словам, оказался холоднее ожидаемого, но в этом нет ничего необычного.

«Осень и зима “расплачиваются” весной. Хотя были признаки, что вторая половина мая будет по-летнему тёплой. Однако 28 мая — день Пахома — выдался тёплым, влажным, много насекомых, а это значит, что и лето будет таким — тёплым и влажным».

Важно осознавать, что в природе повторяются определённые циклы — ничего экстраординарного не происходит. «Если осень тёплая и долгая, если светлячки мерцают до конца октября, то зима будет тёплой, а весна — прохладной», — объясняет наблюдатель за погодой.

Он также отмечает: «Сейчас в природе видно, что апельсины и бананы зимой, конечно, выращивать не будем, но зима будет тёплой, что затем снова может “отыграться” весной».

«Если одуванчики цветут в воде, а это как раз сейчас и происходит, это значит, что в июле возможны ливни с громом и грозами. Конец лета, по приметам, будет более сухим. В целом, природные знаки указывают на плодородный год», - уточнил Букшс.

Сейчас, по его словам, установилась благоприятная для комаров погода — они стремительно размножаются, поколение за поколением. Комары, по народной мудрости, тоже свидетельствуют о тепле и влажности. «Если много комаров, значит, и ягод будет много!»

На вопрос, стоит ли ждать дождя на Лиго, наблюдатель за погодой ответил: «Да, на Лиго дождь может пойти, но будет тепло».

В завершение разговора опытный наблюдатель подчёркнул: «Майских жуков невероятно много, и это тоже важный показатель. Гудят вовсю — значит, летом будут и по-настоящему жаркие дни».