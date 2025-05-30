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МИД рассказал о ситуации с российскими пенсиями, которые причитаются жителям Латвии 1 1883

Наша Латвия
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
МИД рассказал о ситуации с российскими пенсиями, которые причитаются жителям Латвии

Россия до сих пор в полном объёме не перевела необходимое финансирование для выплат пенсий и социальных пособий, подчеркнула пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите в комментарии агентству LETA.

МИД отметил, что Россия осуществила выплаты военных пенсий в соответствии с межгосударственным соглашением — средства были перечислены на полгода вперёд. Однако в полном объёме не поступили ни финансирование, ни списки лиц, которым должны быть выплачены социальные пенсии и пособия за первый квартал 2025 года.

Россия перевела лишь незначительную часть — 21 369 евро из общей суммы в 3,5 миллиона евро, предназначенной на пенсии за первый квартал 2025 года. Как пояснили в МИД, эти средства предназначены для выплат девяти лицам из общего числа в 9000 получателей.

В мае наступает срок следующего платежа — за второй квартал 2025 года, который также пока не произведён.

В МИД утверждают, что переводу средств на выплаты пенсий не мешают санкции, так как эти платежи подпадают под исключения из санкционного режима и соответствующие разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) были получены.

«Со стороны Латвии нет никаких препятствий для получения платежей от России и осуществления выплат пенсий и пособий. То, что задержки происходят по вине российской стороны и не связаны с санкциями, подтверждает частичный платёж, произведённый в апреле, на основании которого уже были осуществлены выплаты девяти указанным Россией получателям», — отметила Эглите.

По информации МИД, для решения сложившейся ситуации министерство, совместно с Министерством благосостояния и Государственным агентством социального страхования, находится в контакте с российской стороной с 14 марта. В том числе, МИД официально запросил разъяснение причин задержки платежей.

Как сообщалось ранее, в соответствии с обязательствами российской стороны, перевод средств на выплаты пенсий за первый квартал должен был быть осуществлён ещё в феврале.

В случае, если задержка выплат российских пенсий создала получателям трудности с оплатой неотложных повседневных нужд, Министерство благосостояния рекомендует обращаться за помощью в социальные службы своего самоуправления.

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#пенсии
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Оставить комментарий

(1)
  • VS
    Vad Sorry
    31-го мая

    А зачем России перечислять деньги а страну которая с ней воюет, ведь когда их здесь истратят, какая-то часть пойдет на закупку Дронов которые будут убивать тех кто эти деньги давал. По идее это жители Латвии которые жили и работали в Латвии. Латвии и платить, так что пусть меняют гражданство или едут в Россию и получают там пенсии, это же Латвия начала оружие поставлять Украине. Со стороны Росии было бы глупостью дарить экономике Латвии деньги в бюджет,за людей которые никогда больше в России жить ни будут и сейчас ни живут, я думаю это логично

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