Новых платформ на линии Айзкраукле в этом году не будет

На железнодорожной линии Айзкраукле в этом году новых платформ не появится, признал в интервью агентству LETA председатель правления ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) Артис Гринбергс.

Он добавил, что на Елгавской линии, где необходимо как строительство новых платформ, так и обновление контактной сети, есть надежда завершить все работы по модернизации в этом году. «То же самое касается линий на Скулте и Тукумс. Параллельно ведется строительство контактной сети от Болдераи до Иманты-Слоки, что также включает создание двух новых остановочных пунктов», – сообщил Гринбергс.

По его словам, самая сложная ситуация в проекте модернизации платформ складывается на линии на Айзкраукле. «Мы вели тяжёлые переговоры с подрядчиком, и сейчас ситуация такова, что либо будет сокращен объём работ, либо расторгнут договор», – пояснил глава LDz.

Как отметил Гринбергс, подрядчики наконец признали, что первоначальные сметы на Айзкраукльской линии были ошибочны, и теперь необходимы корректировки.

Он пояснил, что ранее заключённые строительные договоры по этой линии существенно отличаются от текущей ситуации, поскольку исторически заключённые контракты были разбиты на шесть подпроектов, и фактически во всех них подрядчики одни и те же. Любые изменения в одном договоре, которые LDz хочет внести как заказчик, вызывают эффект «домино» и затрагивают остальные договоры.

Также он напомнил, что в феврале этого года по решению Рижского городского суда против одного из членов объединения подрядчиков — AS "BMGS" — было начато дело о процессе правовой защиты.

«Финансовые трудности компании напрямую влияют на успешное выполнение проекта и организацию работ. Темпы строительных работ на линии Айзкраукле неудовлетворительны, имеются трудности с привлечением субподрядчиков и восстановлением доверия поставщиков», – отметил Гринбергс.

Он также признал, что главным вопросом остаётся, как довести проект по линии Айзкраукле до финального решения.

«В этом году на этой линии новых платформ не будет. В ближайшее время станет ясно, останемся ли мы с сокращённым объёмом работ по действующему договору или пойдём на альтернативное решение», – добавил глава LDz.

Гринбергс указал, что в настоящее время оценивается возможность участия LDz в реализации подобных проектов по строительству и развитию инфраструктуры в будущем. Ссылаясь на Закон о структуре государственной власти, он отметил, что существуют отдельные исключения, когда государство может участвовать в коммерческой деятельности, если это стратегическая сфера или в случае недостаточного предложения со стороны рынка.

«Если бы мы сами выполняли часть работ, которые в данный момент нормативные акты нам не позволяют, мы могли бы снизить как инвестиции на километр, так и сроки реализации проектов, одновременно развивая необходимые для нашего основного бизнеса компетенции, которые в будущем можно будет предложить соседям и не только, тем самым формируя экспортный потенциал», – добавил Гринбергс.

Таким образом, он призвал предоставить LDz больше полномочий, в том числе выполнять обновление контактной сети, не полагаясь исключительно на привлечение строительных компаний с рынка.

Ранее LDz сообщал, что в рамках проекта модернизации платформ для пассажирского пользования уже доступны высокие платформы на 31 железнодорожной станции из 48, включённых во второй этап проекта модернизации.

Как уже сообщалось, в рамках проекта модернизации платформ планируется обновить 48 повышенных пассажирских платформ и связанную с ними инфраструктуру на линиях Крустпилс (Айзкраукле), Саулкрасты, Тукумс и Елгава. На линии Крустпилс запланирована реконструкция 12 платформ, на линии Саулкрасты – 20, на линии Тукумс – девяти, на линии Елгава – семи.

Стоимость проекта составляет 44,4 миллиона евро, из которых 37,8 миллиона обеспечиваются за счёт финансирования из фонда сплочения Европейского союза, а софинансирование LDz составляет 6,6 миллиона евро.

LDz заключил договоры с двумя строительными компаниями. Проектирование и строительство станций и остановочных пунктов на линиях Елгава, Тукумс, Крустпилс, а также на участке линии Саулкрасты Калнгале–Скулте осуществляет объединение «BMGS-Fima», в состав которого входят AS "BMGS" и объединение "Fima Group", состоящее из литовской "Fima" и латвийского ООО "Fima". В свою очередь, на участке линии Саулкрасты Земитани–Вецаки, то есть в Рижском узле, эти работы выполняет компания "Leonhard Weiss".

Ранее сообщалось, что оборот концерна LDz в прошлом году, по предварительным данным, составил 233,738 миллиона евро, что на 11,3% меньше, чем в 2023 году, в то время как убытки концерна выросли в 2,4 раза – до 7,794 миллиона евро.

LDz является управляющим железнодорожной инфраструктурой общего пользования и головной компанией концерна LDz. В концерн также входят "LatRailNet", занимающаяся определением платы за инфраструктуру и распределением мощностей, "LDz Cargo", обеспечивающая грузовые и международные пассажирские перевозки, компания по ремонту и обслуживанию подвижного состава "LDz ritošā sastāva serviss", охранное предприятие "LDz apsardze" и логистическая компания "LDz loģistika".