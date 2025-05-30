Пятница будет преимущественно солнечной

В пятницу в Латвии будет светить солнце, в первой половине дня на востоке страны еще ожидаются дожди, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

На крайнем востоке страны небо прояснится лишь после полудня, тогда как в Курземе, наоборот, во второй половине дня с запада начнет затягивать облаками, существенных осадков не ожидается.

Будет дуть слабый западный ветер, во второй половине дня в Курземе порывы юго-западного ветра достигнут 13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +17..+22 градуса, на западном побережье Курземе – только +14..+15 градусов.

В Риге ожидается солнечный день, вечером небо станет облачным. Слабый северо-западный ветер сменится умеренным западного, юго-западного направления. Температура воздуха достигнет +21 градуса.

Погодные условия определяются отрогом антициклона, над восточной частью страны еще простирается атмосферный фронт.

В восточной части страны действует предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) об угрозе затопления низин и выхода водоемов из берегов.