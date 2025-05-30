Почем ваша таблетка? Латвийских фармацевтов заставят раскрыть свои закрома и цены

Если раньше рецепт на медикаменты выписывался врачом, то ныне безрецептурные средства доступны не только в аптеках, но и в супермаркетах, на заправках. Масса снадобий продается через интернет — а то и просто тестируется на рынке бесплатно.

Вчера совещание государственных секретарей приняло целый ряд поправок к Правилам Кабинета министров № 416 "Порядок распространения и контроля качества лекарств".

Требуем огласить весь список!

Важным моментом, с точки зрения Минздрава, является и "телефонный заказ лекарств в аптеке", который применяется во многих странах ЕС, где, как и у нас, пенсионеры с компьютером "на вы". В случае ЛР, "рецептурные лекарства доставляются на место жительства пациента".

Торговля лекарствами — дело выгодное. Более 20 миллионов евро в валовом внутреннем продукте Латвии и 323 дополнительных рабочих места — такой вклад в народное хозяйство республики оказывает только один консигнационный склад фармацевтики, который открыла у нас международная корпорация.

На днях в правительстве обратились к компаниям, которые торгуют с нашей территории — причем не только для местного рынка. От оптовиков хотят потребовать публикации стоимости отпускаемых медикаментов.

"В настоящее время у жителей нет публично доступной информации об имеющихся в аптеках лекарствах и их ценах, что не способствует предсказуемости цен, задерживает принятие пациентами решений и выбора лекарств, соответствующих их нуждам и бюджету, не содействует конкуренции, не уменьшает явно взвинченные цены и не обеспечивает пациентам большую возможность выбора, одновременно сохраняя медицинские показания в качестве главного критерия".

Не выходя из дома

По сведениям Государственного агентства лекарств, в стране 539 аптек, принадлежащих крупным игрокам. Из них почти половина — 249 — принадлежит только одному акционерному обществу.

Отныне владельцы аптечных сетей, обладающие долей латвийского рынка от 5%, обязаны будут распространять в интернете сведения о доступности и ценах на медикаменты.

"Информации для жителей нужно быть легко доступной, что означает — легко получить и быстро найти".

Сроком осуществления новой нормы названо 1 июля 2026 года.