«Поезда идут в Москву…» После прогулки на кораблике мужчина указал на неприятные нюансы

После прогулки на кораблике по Даугаве Янис столкнулся с неприятным сюрпризом, о чём поделился в соцсетях, пишет LA.LV.
Мужчина написал: «Прокатились с дочерью на кораблике по каналу и Даугаве. Аудиогид стоило бы обновить. Хотя он и на английском, но полон неточностей: со станции поезда якобы идут в Москву и Петербург, памятник Пушкину и прочее».
Комментаторы в соцсетях отреагировали как с усмешкой, так и с сожалением.
Кто-то предлагал опубликовать билет, чтобы стало ясно, о каком перевозчике идёт речь: «Как называется перевозчик? Пожалуйста, выложите копию билета».
Другой комментатор также выразил сожаление: «Грустно, что рассказываются какие-то уже доисторические вещи».
Был и ироничный комментарий с попыткой соответствовать времени: «А разве поезда в Москву больше не ходят?»
Однако, как указал ещё один пользователь, в столице есть проблемы и поважнее: «Дружище, если ты не заметил — мосты рушатся, дороги в ямах, на Rail Baltica денег нет, аудиогид — это одна из наших последних проблем :D».
Ar meitu izbraucām ar kuģīti pa kanālu un Daugavu. Audio gidu gan derētu atjaunot. Lai arī angliski, bet pilns ar neprecizitātēm: no stacijas vilcieni iet uz Maskavu un Pēterburgu, Puškina piemineklis un citas lietas.— Jānis Meirāns (@JanisMeirans) May 25, 2025
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