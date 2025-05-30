«Поезда идут в Москву…» После прогулки на кораблике мужчина указал на неприятные нюансы

После прогулки на кораблике по Даугаве Янис столкнулся с неприятным сюрпризом, о чём поделился в соцсетях, пишет LA.LV .

Мужчина написал: «Прокатились с дочерью на кораблике по каналу и Даугаве. Аудиогид стоило бы обновить. Хотя он и на английском, но полон неточностей: со станции поезда якобы идут в Москву и Петербург, памятник Пушкину и прочее».

Комментаторы в соцсетях отреагировали как с усмешкой, так и с сожалением.

Кто-то предлагал опубликовать билет, чтобы стало ясно, о каком перевозчике идёт речь: «Как называется перевозчик? Пожалуйста, выложите копию билета».

Другой комментатор также выразил сожаление: «Грустно, что рассказываются какие-то уже доисторические вещи».

Был и ироничный комментарий с попыткой соответствовать времени: «А разве поезда в Москву больше не ходят?»

Однако, как указал ещё один пользователь, в столице есть проблемы и поважнее: «Дружище, если ты не заметил — мосты рушатся, дороги в ямах, на Rail Baltica денег нет, аудиогид — это одна из наших последних проблем :D».