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Началось? Птичий грипп пришел в Латвию 2 866

Наша Латвия
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Началось? Птичий грипп пришел в Латвию
ФОТО: Unsplash

В Латвии подтвержден первый случай высокопатогенного птичьего гриппа подтипа H5N1 в хозяйстве с 190 домашними птицами в Бирзгалской волости Огрского края, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС).

ПВС осуществляет на ферме меры по ограничению распространения заболевания и эпидемиологическое расследование с целью выявления возможного источника вируса и потенциальных путей его распространения с зараженной фермы.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения гриппа, все домашние птицы в хозяйстве будут уничтожены, проведена уборка и дезинфекция. Вокруг очага заболевания установлены зоны ограничений радиусом три и десять километров, в пределах которых запрещено перевозить живую птицу и продукты птицеводства. Также в хозяйствах в этих зонах необходимо строго соблюдать меры биобезопасности.

Как отметили в ПВС, до сих пор в Латвии птичий грипп выявлялся только у диких птиц, а подтип H5N1 потенциально может быть зоонозным, то есть существует риск заражения других животных и людей.

За первые четыре месяца этого года ПВС провела исследования образцов 25 диких птиц, и случаев высокопатогенного гриппа выявлено не было, однако в апреле у одной из десяти проверенных птиц была выявлена инфекция подтипа H6N1 с низкой патогенностью.

В Литве до 25 мая высокопатогенный птичий грипп был обнаружен у одной птицы в домашнем хозяйстве и у трех диких птиц, а в Эстонии - у одной дикой птицы.

В то же время в Европе по состоянию на 25 мая зафиксированы случаи высокопатогенного птичьего гриппа в 251 хозяйстве, в том числе в Венгрии, Польше, Германии и Нидерландах.

ПВС призывает владельцев хозяйств не выпускать домашнюю птицу за пределы помещений или огражденных конструкций, не допускать контакта с дикими птицами, особенно водоплавающими - лебедями и утками, воздержаться от покупки птиц в других странах Европы, а также немедленно обращаться в ПВС при появлении у птиц признаков заболевания.

Высокопатогенный птичий грипп - острая, крайне заразная инфекционная болезнь птиц, характеризующаяся высокой смертностью.

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#птичий грипп
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Оставить комментарий

(2)
  • Лк
    Летучий корабль
    30-го мая

    "Шо! Опять"))) Из мультфильма "Жил-был пёс".

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  • A
    Aleks
    30-го мая

    Похоже,лаборатория Билла Гейтса никуда не исчезла из Латвии,что очень прискорбно. Можно ждать многих пакостей ещё от чувствующих пока свою власть нелюдей.

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