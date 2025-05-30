Началось? Птичий грипп пришел в Латвию

В Латвии подтвержден первый случай высокопатогенного птичьего гриппа подтипа H5N1 в хозяйстве с 190 домашними птицами в Бирзгалской волости Огрского края, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС).

ПВС осуществляет на ферме меры по ограничению распространения заболевания и эпидемиологическое расследование с целью выявления возможного источника вируса и потенциальных путей его распространения с зараженной фермы.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения гриппа, все домашние птицы в хозяйстве будут уничтожены, проведена уборка и дезинфекция. Вокруг очага заболевания установлены зоны ограничений радиусом три и десять километров, в пределах которых запрещено перевозить живую птицу и продукты птицеводства. Также в хозяйствах в этих зонах необходимо строго соблюдать меры биобезопасности.

Как отметили в ПВС, до сих пор в Латвии птичий грипп выявлялся только у диких птиц, а подтип H5N1 потенциально может быть зоонозным, то есть существует риск заражения других животных и людей.

За первые четыре месяца этого года ПВС провела исследования образцов 25 диких птиц, и случаев высокопатогенного гриппа выявлено не было, однако в апреле у одной из десяти проверенных птиц была выявлена инфекция подтипа H6N1 с низкой патогенностью.

В Литве до 25 мая высокопатогенный птичий грипп был обнаружен у одной птицы в домашнем хозяйстве и у трех диких птиц, а в Эстонии - у одной дикой птицы.

В то же время в Европе по состоянию на 25 мая зафиксированы случаи высокопатогенного птичьего гриппа в 251 хозяйстве, в том числе в Венгрии, Польше, Германии и Нидерландах.

ПВС призывает владельцев хозяйств не выпускать домашнюю птицу за пределы помещений или огражденных конструкций, не допускать контакта с дикими птицами, особенно водоплавающими - лебедями и утками, воздержаться от покупки птиц в других странах Европы, а также немедленно обращаться в ПВС при появлении у птиц признаков заболевания.

Высокопатогенный птичий грипп - острая, крайне заразная инфекционная болезнь птиц, характеризующаяся высокой смертностью.