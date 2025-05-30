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Равенство или лотерея? Что не так с продажей билетов Праздника песни и танца 1 650

Наша Латвия
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Равенство или лотерея? Что не так с продажей билетов Праздника песни и танца
ФОТО: LETA

За рекордно короткое время - всего за полчаса - было распродано 29 000 билетов на заключительный гала-концерт Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи в Межапарке "Te-aust", пишут общественные СМИ.

Для сравнения: на два крупных концерта народного танца и его генеральные репетиции билеты были раскуплены за неполный час.

Пока часть людей выражает радость, другие не скрывают разочарования, особенно родители школьников, которые своевременно встали в виртуальную очередь, но на концерты, где поют или танцуют их собственные дети, все-таки не попадут.

Продажа билетов на многие мероприятия завершилась, билеты пока еще можно купить на некоторые праздничные события меньшего масштаба. Председатель правления ООО "Biļešu paradīze" Янис Кюзулис рассказывает: "Сегодня гала-концерт был распродан за 30 минут, генеральная репетиция - за 45 минут. И это действительно скорость, сопоставимая с крупнейшими мировыми рок-концертами".

Многие люди пытались покупать билеты через несколько устройств одновременно. Такого интереса к билетам на Латвийский праздник школьной молодежи организаторы не помнят.

Руководитель рабочей группы XIII Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи Инга Васильева рассуждает: "Если оглянуться на 2015 год, тогда все-таки были довольно широкие возможности еще до самого праздника купить билеты и на заключительный концерт, и на генеральные репетиции. Традиционно высокий интерес, конечно, к танцевальным концертам. Мы стремились к достижению принципа равенства для всех".

Организаторы и торговцы билетами понимают разочарование родителей, которым не досталось билетов, но мест на всех не хватает и подобные системы на мероприятиях такого рода используются во многих местах по всему миру.

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#праздник песни и танца
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Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    30-го мая

    Офигеть, насколько меня это не волнует

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