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Сыр, ржаной хлеб или пиво: что Латвия может противопоставить фестивалю холодного супа в Литве? 0 852

Наша Латвия
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Сыр, ржаной хлеб или пиво: что Латвия может противопоставить фестивалю холодного супа в Литве?

Громким событием, отголоски которого дошли и до Латвии, стал уже традиционный фестиваль холодного супа в столице соседней Литвы — Вильнюсе. Жителям Латвии задали вопрос, какие продукты питания они бы порекомендовали для Риги, чтобы организовать ежегодное мероприятие, которое привлекло бы как латвийцев, так и туристов, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

Жителям Латвии в возрасте от 18 до 65 лет было предложено назвать продукты, которые они видят в качестве основы для подобного ежегодного мероприятия в Риге.

Чаще всего респонденты указывали Янов сыр (38%), за которым следуют ржаной хлеб (24%), пиво (24%), хлебный суп (23%) и серый горох (21%). Также упоминались творожный сырок “Kārums” (19%), картофель с селедкой и творогом (19%), пирог из ревеня (18%), шпроты (15%) и минога (15%), далее — холодный суп (14%), чесночные гренки (14%), шашлык (13%), щавелевый суп (13%), торт “Циелавиня” (13%) и салат "рассол" (11%).

Кроме того, для проведения ежегодного праздника жители предлагали скландраусис (10%), кровяную колбасу (10%), десерт "дебесманна" (10%), творожный пирог (9%), березовый сок (8%), отбивную (7%), грибы (6%) и котлеты (5%).

1% жителей предложили другие продукты для проведения праздника, тогда как десятая часть опрошенных (10%) не выразила конкретного мнения по этому вопросу.

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