Тёплый уикенд, дождливая неделя: прогноз погоды для Латвии

Эти выходные в Латвии будут умеренно тёплыми и довольно солнечными, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В ночь на субботу и утром в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, днём местами на востоке страны вновь возможны осадки, западный ветер будет дуть с порывами 8–13 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов, а днём поднимется до +16..+21 градуса, однако местами на побережье — лишь до +13..+15 градусов.

Первый день июня начнётся с прохладного рассвета — минимальная температура составит +2..+9 градусов, в некоторых местах возможны заморозки на поверхности травы, а также туман. Днём осадков не ожидается, будет преимущественно солнечно, воздух прогреется до +18..+22 градусов, у моря местами будет на градус прохладнее.

Согласно текущим прогнозам, в ночь на понедельник и утром дождь начнётся с юго-западной части страны, местами ожидаются сильные осадки. Также в течение следующей недели временами возможны дожди. Как и на этой неделе, температура воздуха иногда будет подниматься немного выше +20 градусов, ночи не будут холоднее +5 градусов.

В солнечную погоду уровень ультрафиолетового излучения в полдень достигнет высокой отметки — людям с чувствительной кожей без надлежащей защиты можно получить ожог уже за 20 минут пребывания на солнце. Особенно следует беречься от солнца в период с 12 до 15 часов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) предупреждает, что в ближайшие дни на востоке страны уровень воды в реках местами продолжит повышаться, и возможны более масштабные подтопления.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на большей части Европы июнь будет теплее нормы, тогда как в Скандинавии и странах Балтии средняя температура воздуха ожидается близкой к обычным значениям, а количество осадков местами будет выше, чем обычно в июне.