В Латвии полюбили человека с ружьем: в стране патриотов оказалось больше, чем в Литве и Эстонии

Словакия заняла последнее место среди стран Центральной и Восточной Европы по готовности защищать свою страну в случае нападения. В Латвии патриотов оказалось побольше. Но все же чувство тревоги за будущее страны остается.

Опасные темы

Аналитический центр Globsec время от времени проводит опросы среди населения европейских стран на животрепещущие темы. В Латвии подобные темы раньше вообще никак не затрагивали. Только после начала войны в Украине замер геополитических настроений стали делать по заказу Госканцелярии.

Но интересно сравнить настроения жителей Латвии с мнением людей, живущих в других странах. Соответствующее исследование Globsec проводит раз в год в государствах Восточной Европы, где ощущение тревоги в последнее время, причем не только в связи с войной в Украине, более обостренное, чем в западной части Европы.

Словацкий феномен

В СМИ из данного исследования усиленно муссировали именно тему Словакии. Лишь 49% словаков заявили, что взялись бы за оружие, в то время как в Чехии таких – 81%, а в Польше – 84%.

Опрос также показал, что, несмотря на пророссийское правительство, большинство словаков остаются убежденными сторонниками Европы: 75% проголосовали бы за сохранение членства страны в ЕС – немного больше, чем в Чехии, где такую позицию разделяют 72% респондентов.

Непонятно, конечно, отчего словаки так равнодушны к судьбе своей родины. То ли вообще скептически относятся к своему государству, то ли полагают, что никто на них все равно нападать не собирается, зачем тогда потрясать оружием?

Что касается любви к Европе, то тут, похоже, все просто. Да, хотим дружить с Россией, получать ее дешевый газ, но деньги из Брюсселя нам тоже нужны. Для Словакии, как и для Латвии, брюссельские евро очень хорошая добавка к госбюджету, все это знают. Плюс широкие возможности для заработка и отдыха, которые дает открытая Европа – это тоже на земле не валяется.

Все не так просто

В Латвии, согласно исследованию, защищать свою страну готовы 67% опрошенных. Могло быть, конечно, побольше. Интересно также, что эти 67% почти совпадают с национальным разделением страны на латышей и русскоязычных. Но, пожалуй, здесь все не так просто. В Литве, например, лишь 60% респондентов выразили желание умереть за родину, если понадобится. Но доля русскоязычных в этой стране крайне невелика – меньше десяти процентов. В чем тогда дело? Пока неясно.

В Эстонии исследование обнаружило 63% патриотов – тоже меньше, чем в Латвии. И тоже не очень совпадает с национальным составом страны.

В настоящее время в 10 странах-членах ЕС действует обязательная военная служба: в Австрии, на Кипре, в Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Греции, Латвии, Литве и Швеции.

Эстония ввела обязательную службу в 1991 году – сразу после восстановления независимости. Литва возобновила призыв в 2015 году, а Латвия и Хорватия последовали ее примеру в 2023 и 2025 годах соответственно – обе страны сделали это в ответ на усиление региональных угроз безопасности. Может, здесь, в различном подходе к военной службе, и кроется секрет разного уровня патриотических настроений в том или ином государстве?

Двойственное отношение

Отношение к Украине в Латвии двойственное. С одной стороны, население рассматривает интеграцию Украины в НАТО как положительный фактор – 54% респондентов считают, что членство Украины в Альянсе повысит безопасность Латвии. Это не такой уж великий процент на самом деле, но все же большинство. В то же время 73% латвийских респондентов поддерживают право Украины на ответные действия против России – это самый высокий показатель в регионе.

Без Китая не обойтись

Зато общее восприятие Китая как угрозы остается в Латвии ограниченным: лишь 26% считают его прямой угрозой. Однако уровень обеспокоенности резко возрастает, когда речь заходит о конкретных методах влияния: 59% воспринимают как угрозу владение Китаем стратегической инфраструктурой, а 50% – приобретение местных СМИ. Хотя ни то, ни другое Латвии не грозит. Не было даже никаких поползновений со стороны китайских товарищей в данном направлении. Зачем тогда паниковать? Кто-то представил, что газета Diena вышла вдруг на китайском языке? Национальную библиотеку стали перестраивать в пагоду? Нет, до этого еще далеко.

Заметим, что и латвийские власти не демонстрируют единодушия в отношении к Китаю. Спецслужбы в своих отчетах чуть ли не открыто называют Китай врагом номер два, тогда как латвийские официальные лица стараются избегать резких слов. Китай в их интерпретации – такой же партнер, как и другие страны Азии, а на приемы, которые устраивает посольство КНР в Латвии, спокойно ходят высокопоставленные дипломаты из МИД ЛР. При этом в Сейме правящие партии закатили истерику после того, как оппозиционная партия поехала в Поднебесную с визитом.

Конечно, в нынешней ситуации латвийское руководство поступает правильно, не обостряя отношений с китайцами. Перед глазами стоит пример Литвы, которая несколько лет назад поссорилась с Китаем, а теперь не знает, как вернуться в его теплые объятия. В нынешней политической ситуации, когда США добровольно уходят с мировой сцены, враждовать с КНР – далеко не самая лучшая идея. Хорошо, что в Риге это вроде бы понимают.

Удивительные перемены

Согласно исследованию Globsec, с 2024 года поддержка Соединенных Штатов как стратегического партнера снизилась в Латвии с 50% до 27%, а Германии – с 56% до 41%. Тем временем позиции Великобритании и Франции усилились – последняя удвоила поддержку до 30% всего за один год. Вероятно, тому виной активность на международной арене французского лидера Эммануэля Макрона.

Одновременно в Латвии выросла доля тех, кто рассматривает США как угрозу безопасности: с 16% до 29%. Очень большой рост. Кто бы мог подумать еще год назад, что оплот нашей безопасности будет многими восприниматься как оплот нестабильности и даже угроза.

Наша армия

Интересно также, что в Латвии высок уровень доверия к армии – 79% населения ее ценят и уважают. Больше народной любви испытывают только военнослужащие Чехии (84%) и Польши (85%).

Доверие к НАТО в Латвии тоже за последний год подросло – до 82%. В Литве – 85%, в Эстонии – 74%. При этом 22% жителей Латвии полагают, что «НАТО – это агрессивная организация и орудие в руках США, чтобы контролировать другие страны». В Румынии с этим утверждением согласны 39% респондентов, в Словакии – 43%, а в Болгарии – 46%.