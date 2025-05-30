Восток Латвии капитально заливает. Особенно Латгалию

На востоке Латвии после проливных дождей в пятницу стремительно повышается уровень воды в отдельных реках, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

За последние сутки больше всего осадков зафиксировано в Даугавпилсе - с 12:00 четверга до 12:00 пятницы здесь выпало 38 мм, что составляет 62% месячной нормы. В Алуксне за это же время выпало 28,2 мм, в Резекне - 26,4 мм, в Зосены - 21,5 мм осадков.

Интенсивные дожди прошли также в Екабпилсе, Мадоне и Гулбене, где за последние 24 часа зарегистрировано от 15 до 18 мм осадков.

С начала месяца больше всего осадков выпало в Мадоне - 193,8 мм, что составляет 339% майской нормы.

Из-за дождей резко повысился уровень воды в Педедзе возле Литене и в Огре возле Меньгеле - на 60 см. Примерно на столько же поднялась вода в Вайдаве возле Апе и в Тирзе возле Леясциемса.

В притоке Дубны Оше уровень воды со среды поднялся примерно на метр. Продолжается подъем воды также в самой Дубне, в Айвиексте и Даугаве.

Местные жители сообщают, что в отдельных регионах затоплены поля и огороды, и большая часть будущего урожая потеряна.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в ближайшие дни на востоке страны уровень воды в реках продолжит подниматься и могут быть затоплены более обширные территории.