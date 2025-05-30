Baltijas balss logotype

Восток Латвии капитально заливает. Особенно Латгалию 0 896

Наша Латвия
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Восток Латвии капитально заливает. Особенно Латгалию
ФОТО: Unsplash

На востоке Латвии после проливных дождей в пятницу стремительно повышается уровень воды в отдельных реках, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

За последние сутки больше всего осадков зафиксировано в Даугавпилсе - с 12:00 четверга до 12:00 пятницы здесь выпало 38 мм, что составляет 62% месячной нормы. В Алуксне за это же время выпало 28,2 мм, в Резекне - 26,4 мм, в Зосены - 21,5 мм осадков.

Интенсивные дожди прошли также в Екабпилсе, Мадоне и Гулбене, где за последние 24 часа зарегистрировано от 15 до 18 мм осадков.

С начала месяца больше всего осадков выпало в Мадоне - 193,8 мм, что составляет 339% майской нормы.

Из-за дождей резко повысился уровень воды в Педедзе возле Литене и в Огре возле Меньгеле - на 60 см. Примерно на столько же поднялась вода в Вайдаве возле Апе и в Тирзе возле Леясциемса.

В притоке Дубны Оше уровень воды со среды поднялся примерно на метр. Продолжается подъем воды также в самой Дубне, в Айвиексте и Даугаве.

Местные жители сообщают, что в отдельных регионах затоплены поля и огороды, и большая часть будущего урожая потеряна.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в ближайшие дни на востоке страны уровень воды в реках продолжит подниматься и могут быть затоплены более обширные территории.

Читайте нас также:
#погодка
1
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 716
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1320
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2454
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 303

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 158
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 218
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 250
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 562
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 304
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 188
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 158
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 218
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 250

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео