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Автобусы и поезда на пляж: сегодня в Риге вводится летнее расписание транспорта 0 1853

Наша Латвия
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Автобусы и поезда на пляж: сегодня в Риге вводится летнее расписание транспорта
ФОТО: LETA

В летний сезон по рабочим дням с 8:30 до 18:00 будет увеличено число рейсов 36-го автобуса до Вакарбулли.

По выходным дням из Иманты в Вакарбулли будет выполняться 29 рейсов вместо сегодняшних 16.

Каждый второй рейс 58-го автобуса по рабочим дням с 9:30 до 19:45 будет из Пурвциемса доезжать до Вецаки. Интервал движения до Вецаки будет 50 минут.

По выходным дням тоже каждый второй рейс 58-го автобуса из Пурвциемса с 9:15 до 19:45 будет доезжать до Вецаки. Интервал движения до Вецаки получится 70 минут.

Пассажирам 30-го автобуса по выходным дням, который раньше летом курсировал по маршруту Центральный вокзал – Вакарбулли, перевозчик предлагает в Болдерае пересаживаться в 36-й автобус, который до Вакарбулли курсировать будет.

Также и 29-й автобус закончит свой маршрут в Вецмилгрависе и в Вецаки ездить не будет.

В «Ригас сатиксме» отметила, что, скорее всего, в июне запустят общий билет по 2 евро на уличный транспорт и электрички. В крайнем случае, с 29-го автобуса в Вецмилгрависе можно будет пересесть в 58-й и добраться до Веувеи.

И поезда помчатся чаще

C 31 мая также вводится летнее расписание движения поездов. В нем предусмотрены изменения в направлении Тукумса и Сигулды, а также увеличено количество рейсов по маршрутам в Юрмалу и Саулкрасты.

В частности, в  направлении Юрмалы вводится график с 15-минутными интервалами. На маршруте Рига–Дубулты–Рига по рабочим дням будет добавлено 12 дополнительных рейсов, а по выходным — 22. В расписание маршрута Рига–Царникава–Рига добавлено 10 новых рейсов, из которых четыре, ранее выполнявшиеся только по выходным, теперь будут курсировать ежедневно.

На ряде рейсов предусмотрены дополнительные остановки. На линии Тукумса у некоторых поездов будет включена остановка “Депо”, а экспресс-поезда Рига–Тукумс II и Тукумс II–Рига будут останавливаться и на станции “Золитуде”.

Изменения затронут также маршруты на Сигулду, Валмиеру и Валгу. Например, поезд №834 Рига–Сигулда, курсирующий по пятницам, выходным и праздничным дням, теперь будет останавливаться на станциях “Чиекуркалнс” и “Криевупе”.

Поезд №871 Валга–Рига будет останавливаться на станциях “Эглюпе”, “Вангажи” и “Гаркалне”. В то же время на станциях “Арайши” и “Иерики” остановки для отдельных поездов отменены.

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#общественный транспорт #автобусы
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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