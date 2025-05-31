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Цены на топливо в Риге, Вильнюсе и Таллине снова изменились 0 1065

Наша Латвия
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Цены на топливо в Риге, Вильнюсе и Таллине снова изменились
ФОТО: Unsplash

На минувшей рабочей неделе цены на топливо в Риге снизились, а в Таллинне и Вильнюсе выросли, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самые высокие цены на бензин были в Таллинне, затем в Вильнюсе, а потом в Риге. Дизельное топливо в конце рабочей недели было самым дорогим в Вильнюсе, затем в Риге, а самым дешевым - в Таллинне.

В Риге на АЗС на улице Краста цена 95-го бензина в пятницу составила 1,464 евро за литр, что на 5,2 % меньше, чем неделей ранее, а дизельное топливо за неделю подешевело на 4,1 % до 1,414 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС на проспекте Саванорю цена на 95-й бензин за неделю выросла на 1,4 % до 1,469 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 2,1 % до 1,479 евро за литр.

В Таллинне в пятницу на заправках той же сети 95-й бензин стоил 1,589 евро за литр, что на 0,6 % больше, чем неделей ранее, а дизельное топливо подорожало на 0,7 % до 1,409 евро за литр.

В Риге литр автогаза стоил 0,885 евро, что на 4,3% меньше, чем неделей ранее. В Таллинне цена автогаза в пятницу выросла на 1,1 % до 0,908 евро за литр, а в Вильнюсе цена автогаза в течение недели оставалась стабильной и составляла 0,829 евро за литр.

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