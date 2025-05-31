Что влияет на красоту и самочувствие?

«Здоровье кожи в большой мере регулируется гормонами. Идеально, если они работают сообща», — объясняет дерматолог Veselības centru apvienība Илзе Якобсоне, сравнивая взаимодействие гормонов с оркестром, где для звучания каждого инструмента есть свое место и время.

Наибольшее влияние на кожу оказывают эстроген, прогестерон, тестостерон, кортизол и гормоны щитовидной железы.

«Гормоны — это химические посланники тела, вырабатываемые железами эндокринной системы. Гормоны регулируют многие биологические процессы, в том числе обмен веществ, настроение и здоровье кожи. Кожа с годами переживает баланс, зрелость и старение.

К врачу женщины нередко обращаются, если со старением кожи из-за каких-то симптомов испытывают дискомфорт. Иногда старение кожи, действительно, начинается стремительно. Постепенно старея, кожа больше разрушается, чем восстанавливается — она может стать тоньше, менее эластичной, сухой, может появиться пигментация, нежелательные новообразования. Женщинам старше 40 лет стоит делать анализы гормонов, чтобы определить, например, уровень прогестерона, андрогенов в организме», — советует доктор Илзе Якобсоне.

Как действуют на женщину гормоны

1. Эстроген нередко называют гормоном красоты. Это доминирующий стероид, отвечающий за вторичные половые признаки женщин (гендерные различия в строении тела и манере поведения) и влияющий на работу всех крупнейших систем органов в организме женщины, отмечает врач.

«Если уровень эстрогена высок, кожа блестящая и гладкая, однако с возрастом и особенно во время менопаузы кожа становится более сухой, снижается ее эластичность, появляются мелкие морщинки. Признано, что эстроген улучшает содержание и качество коллагена, увеличивает толщину кожи, уровень гиалуроновой кислоты, помогает выровнять тон кожи и снизить гиперпигментацию, подавляет усиленное функционирование сальных желез. Эстрогены также задействованы в регулировании ряда других аспектов, связанных с деятельностью кожи, — пигментации кожи, старения, воспалительных процессов, заживления ран», — подчеркивает Илзе Якобсоне.

2. Кортизол — это гормон стресса, который активно продолжает выделяться вне зависимости от возраста женщины. Повышенный кортизол свидетельствует о повышенном уровне стресса, который может повлиять на воспалительные процессы в коже. Высокий уровень кортизола может разрушать коллаген, делая кожу более тонкой и менее эластичной.

3. Андрогены стимулируют, например, секрецию кожного жира, способствуют росту волос, стимулируют образование новых клеток кератиноцитов. Организм женщины производит небольшое количество тестостерона, и он тоже существенно влияет на кожу.

Баланс уровня гормонов щитовидной железы важен для сохранения естественного влажного барьера кожи. Нарушение работы щитовидной железы может привести к сухости кожи, она может шелушиться.

Недостаточная работа щитовидной железы часто приводит к замедлению обращения клеток кожи и снижает выработку жира, на коже могут появиться сухие шероховатые пятна. А чрезмерная работа щитовидной железы может привести к чрезмерному потоотделению.

Уход за зрелой кожи

Илзе Якобсоне подчеркивает, что после 40 лет лучше использовать мягкие очищающие средства, сыворотки с антиоксидантами, витамин С, питательные, увлажняющие кремы для лица. Важно также использовать крем для области глаз и защищать кожу от ультрафиолетовых лучей. Рекомендуются косметические продукты против пигментации.

«Прилагая усилия, соблюдая регулярность использования косметических средств, витаминов, микроэлементов, женщина и после 40 лет может сохранить хороший внешний вид кожи. Стресс, неполноценное питание, недостаточное пребывание на свежем воздухе, недостаток движения вызывают негативные изменения в коже уже в пременопаузе. Однако при выборе более здорового стиля жизни более здоровой будет и кожа. В аптеке женщины охотно выбирают дермокосметику — в ее производстве уделено особое внимание различным щадящим кожу факторам, и ее можно широко применять для ухода за кожей и профилактики», — подсказывает фармацевт Mēness aptieka Иева Вирза.

Для женщин после 40 лет нередко бывает актуально восстановить естественный тон кожи, часто на лице образуются пигментные пятна. «Эстрогены защищают кожу от пигментации, но при снижении их уровня появляются изменения состояния кожи — она уже не так упруга при возникновении каких-либо повреждений, из-за уменьшенного количества эстрогена естественное восстановление кожи нарушено. Кожа становится тоньше, можно видеть сосудистую сетку», — отмечает Иева Вирза.

Чтобы кожа выглядела моложе и красивее, на помощь можно призвать средства для пилинга. В свою очередь для раздраженной кожи необходимо восстановить липидный слой. Нужно следить за тем, чтобы не нарушать самозащиту кожи, поэтому важно избегать агрессивных методов очищения кожи. Наступает лето, а поэтому актуальна защита кожи от солнца. В кремах для лица, предназначенных для повседневного использования, нередко уже добавляется SPF30 или SPF50.

По словам фармацевта, чтобы уменьшить морщинки, рекомендуются косметические средства с витаминами, гиалуроновой кислотой, благоприятными бактериями. Ретинол тоже играет важную роль в здоровом внешнем виде кожи. Кремы для кожи лица производители разрабатывают для определенных возрастных групп — это облегчает выбор соответствующего крема.

Базовый комплект для ухода за кожей 40+

Молочко, тоник для очищения кожи.

Мицеллярная вода, соответствующая типу кожи.

Маска, сыворотка для увлажнения кожи.

Питательный крем для лица, соответствующий возрасту.

Крем для кожи вокруг глаз.

Правильное питание — залог привлекательности

Врач отмечает, что питание играет важную роль в здоровье кожи. В меню рекомендуется включать, например, рыбу, куриное мясо, костный бульон, яичный белок, ягоды, фрукты, зеленый листовой салат, чеснок, индийские орехи, помидоры, паприку — продукты, помогающие поддерживать коллаген. В достаточном количестве нужно пить воду.

Фармацевт Mēness aptieka Иева Вирза также убеждена, что только косметических средств наружного применения для сохранения молодости будет недостаточно, в свою очередь, сбалансировать полноценное питание в занятой женской повседневной жизни не всегда удается и есть возможность.

«В аптеке клиентки часто спрашивают препараты гиалуроновой кислоты, коэнзима Q10 для внутреннего употребления, – говорит фармацевт. – Женщинам после 40 лет стоит регулярно принимать омега-3, омега-6, омега-9 — такой комплекс рекомендуется употреблять в виде курса не менее трех месяцев, чтобы помочь поддерживать уровень керамидов кожи, который в этом возрасте – снижается.

В свою очередь, аминокислоты помогают от воздействия солнечных ультрафиолетовых лучей, стимулируют синтез коллагена в коже. Это делают и микроэлементы цинк, медь, селен и витамин С, которые в том числе являются хорошими антиоксидантами и борются с раздражителями окружающей среды. Об эластичности и здоровье кожи заботятся витамины А, Е, бета-каротин, витамин D».

Иева Вирза добавляет, что если в лабораторных анализах констатировано недостаточное количество витамина D, его надо принимать отдельно.

Фармацевт также отмечает: «Женщинам после 40 как минимум дважды в год в виде курса рекомендуется также употреблять коллаген, который может благотворно влиять на кожу и организм в целом. Коллаген — основное связующее вещество тканей и важный протеин организма».