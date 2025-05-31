В городе и так немало некошеных газонов, но Рижская дума решила создать еще пять городских лугов. Таким образом, в столице будет 45 городских лугов общей площадью 16 гектаров.

Инициаторы уверены, что при помощи городских лугов каждый желающий сможет принять участие в создании природного многообразия, а также получить знания о разнотравье.

Новые луга будут у Академического центра Латвийского университета, у плавательного бассейна РТУ, в парке Скансте, в парке Победы и на променаде вдоль берега Булльупе.

Городские луга косят всего дважды в год, в середине – конце мая, а второй покос производится только после того, как растения отцвели.

Городские луга в столице появились в 2021 году. Программу финансируют европейские фонды и Агентство регионального развития. Проект пока предусмотрено продолжить до 2027 года.