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Чужие здесь не косят: замечтавшись о биомногообразии, Рига зарастает травой 1 1341

Наша Латвия
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Фото: Latvijas Dabas fonds

Фото: Latvijas Dabas fonds

В городе и так немало некошеных газонов, но Рижская дума решила создать еще пять городских лугов. Таким образом, в столице будет 45 городских лугов общей площадью 16 гектаров.

Инициаторы уверены, что при помощи городских лугов каждый желающий сможет принять участие в создании природного многообразия, а также получить знания о разнотравье.

Новые луга будут у Академического центра Латвийского университета, у плавательного бассейна РТУ, в парке Скансте, в парке Победы и на променаде вдоль берега Булльупе.

Городские луга косят всего дважды в год, в середине – конце мая, а второй покос производится только после того, как растения отцвели.

Городские луга в столице появились в 2021 году. Программу финансируют европейские фонды и Агентство регионального развития. Проект пока предусмотрено продолжить до 2027 года.

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#рижская дума #город
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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(1)
  • A
    Aleks
    31-го мая

    А я то думаю,что хозяин свою землю не косит и не убирает?! Видимо,у него уже био многообразие? Идёт в ногу со временем? То то муниципальные полицаи только штрафы на машине вешают,а луг не видят. А вот в чем все дело,оказывается...

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