Дума: коммуникативные навыки рижских школьников в латышском языке хуже, чем ожидалось

В целом, в 29% случаев коммуникативные навыки рижских школьников на латышском языке были хуже, чем ожидалось, во второй год перехода на обучение на латышском языке, как показали проверки в школах.

На прошлой неделе на заседании Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы представители Департамента образования, культуры и спорта (IKSD) сообщили о проделанной работе в 2024/2025 учебном году в рамках перехода на обучение на латышском языке.

Департамент сообщил, что в 100% случаев уроки проводились на латышском языке. Точно так же 100% учебных материалов были на латышском языке.

В целом, в 71% случаев учащиеся смогли общаться на латышском языке на соответствующем уровне, но в 29% случаев коммуникативные навыки были ниже, чем ожидалось на второй год перехода на обучение на латышском языке.

Также было установлено, что в 65% случаев педагоги используют стратегии, способствующие изучению языка и коммуникации, которые помогают учащимся улучшить свои языковые знания.

Однако также было установлено, что в 40% случаев уроки были «явно фронтальными» или «ориентированными на учителя», в ходе которых учащиеся не имели возможности достаточно активно участвовать в учебном процессе.

Как отмечает департамент, только 25% наблюдаемых уроков можно считать соответствующими и достаточными с точки зрения обратной связи. Таким образом, большинство учащихся не получают достаточной формативной оценки от учителя или обратной связи от других учащихся.

Несмотря на выявленные трудности, оценка за шесть месяцев прошлого учебного года показывает, что в целом, по сравнению с 2023/2024 учебным годом, качество управления изменениями в образовательных учреждениях улучшилось. По результатам оценки учебных заведений 88% заведений получили оценку «хорошо» или «очень хорошо».

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, одной из важнейших задач на следующий год в обеспечении перехода к единому языку обучения будет способность обеспечить последовательное использование государственного языка в многоязычной среде.

Во время учебных занятий используется государственный язык, но в повседневном общении между детьми часто используются другие языки. Часть родителей недостаточно информированы о сущности и значении перехода на государственный язык, что приводит к недостаточному сотрудничеству между родителями и дошкольными педагогами, заключила местная власть.

В 2024/2025 учебном году 44 школы Рижской муниципалитета обеспечили переход на обучение на государственном языке 17 558 учащимся 1, 2, 4, 5, 7 и 8 классов. 29 из этих школ имели предыдущий опыт реализации программ по латышскому языку в школах для национальных меньшинств до внедрения реформы.