Калнгале, Гарциемс, Гарупе, Царникава, Гауя и Лиласте - что в проекте развития этих станций?

Депутаты Адажской думы отложили принятие решения об участии в проекте «Мультимодальная сеть общественного транспорта, 2-й этап», который предусматривает развитие всех железнодорожных станций в районе.

В ходе встречи руководства муниципалитета с министром транспорта и другими ответственными лицами в сфере транспорта была получена информация о том, что, возможно, будут изменены условия проекта, что может создать дополнительные возможности для реализации проектных мероприятий и расширить проектную агломерацию. В том числе получена информация о продлении срока подачи проекта.

Согласно информации, доступной в Интернете, в рамках проекта «Мультимодальная сеть общественного транспорта, 2-й этап» в Калнгале планируется реконструкция улицы Ванагу, строительство тротуаров и освещения, а также реконструкция существующей парковки. В Гарциме планируется реконструкция улицы Межциема и реконструкция существующей парковки.

В рамках проекта в Гарупе планируется строительство подъездной дороги и парковки, а также строительство тротуара и освещения, в Царникаве — реконструкция улицы Кальмю, реконструкция существующих лестниц и ремонт внутренних помещений существующих туалетов.

В Гауя планируется строительство тротуара вдоль улицы Скауту, строительство парковки у железной дороги, строительство тротуара и освещения, а в Лиласте – строительство тротуара и парковки.

Общая стоимость проекта оценивается в 3 910 000 евро.