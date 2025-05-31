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Кто позаботится о рижанке пенсионного возраста и её сыне-инвалиде? 0 857

Наша Латвия
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Кто позаботится о рижанке пенсионного возраста и её сыне-инвалиде?

«Я пенсионерка, живу с сыном-инвалидом, больше у нас никого нет. Мы хотели бы заключить с кем-то договор пожизненного содержания, в рамках которого все наше имущество (квартира и все, что в ней находится) перешло бы к человеку, готовому позаботиться о нас при жизни.

К сожалению, такого человека в нашем окружении нет, а заключить такой договор с чужим человеком, которого мы не знаем, считаем слишком рискованным.

Наш вопрос: можно ли заключить такого рода договор с самоуправлением? Или какие варианты помощи вообще возможны в нашем положении? Читательница bb.lv»

Антра Габре, координатор проектов отдела внешней коммуникации Управления коммуникации Рижской думы:

– Ни один нормативный акт не предусматривает возможность заключения договора пожизненного содержания с самоуправлением, поэтому заключение такого договора невозможно.

Однако Рижская социальная служба в соответствии с нормативными актами организует и предоставляет жителям Риги социальные услуги, и один из видов такого рода помощи – услуги социальной помощи на дому для совершеннолетних (уход на дому, ассистент-сопровождающий, «тревожная кнопка», доставка горячих обедов на дом, сопровождаемое проживание, видеовизиты).

Социальные услуги на дому предназначены для помощи людям с функциональными нарушениями, которые по причине возраста или психических либо физических нарушений не могут выполнять повседневную работу по дому и заботиться о себе и у которых нет законных опекунов или такие опекуны по объективным причинам не могут предоставить необходимую помощь. Услуга предоставляется по месту жительства, чтобы человек не терял свою безопасную и привычную среду – дом.

Таким образом, если необходима социальная помощь на дому, Рижская социальная служба может рассмотреть возможность предоставления одной из вышеуказанных социальных услуг. Для этого человеку или его семье необходимо подать в Рижскую социальную службу заявление с просьбой о предоставлении соответствующего вида социальной помощи.

Информационные телефоны Рижской социальной службы: 67105048, 25770080.

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Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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