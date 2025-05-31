Опрос: 78% водителей считают, что риски на дорогах создает культура вождения

В прошлом году так считали 53% водителей, что означает, что за год этот показатель вырос на 25 процентных пунктов.

Второй по популярности причиной риска водители называют состояние дорог — в этом году так считают 44% водителей, а в прошлом — 24%. 26% респондентов указали, что риски создают погодные условия, 23% — техническое состояние автомобиля, а 27% — допустимый уровень алкоголя в крови. В опросе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Данные опроса показывают, что мужчины больше винят состояние дорог (48% мужчин и 40% женщин), а также техническое состояние автомобиля (26% мужчин и 19% женщин), в то время как женщины считают, что больший риск создают манера вождения водителей (80% женщин и 76% мужчин) и допустимый уровень алкоголя в крови (28% женщин и 26% мужчин).

Погодные условия как один из факторов риска часто упоминают водители в возрасте от 18 до 29 лет (34%), а также в возрасте от 40 до 49 лет (34%), но гораздо реже водители старше 60 лет (17%). Состояние дорог чаще всего винят водители в возрасте от 40 до 49 лет (50%), реже – в возрасте от 30 до 39 лет (42%). Техническое состояние автомобиля чаще всего винят водители молодого возраста, от 18 до 29 лет (29%), а привычки водителей и культуру вождения — водители в возрасте от 40 до 49 лет (85%). Допустимый порог алкоголя в крови как фактор риска чаще всего указывают водители в возрасте от 18 до 29 лет (39%).

Результаты опроса показывают, что молодые водители (в возрасте от 18 до 29 лет) чаще воспринимают как существенный риск внешние условия, например, погодные условия и техническое состояние автомобиля. В свою очередь, более опытные водители, особенно в возрасте от 40 до 49 лет, более критично оценивают себя и подчеркивают, что именно привычки водителей и культура вождения являются основной угрозой безопасности дорожного движения.