Проездом из Гвинеи, Йемена и Сомали: как в Латвии встречают беженцев

Незаконное пересечение внешней границы Латвии на востоке — продолжается, точно так же, как и попытки получить убежище в стране ЕС и НАТО. Эти темы обсуждала Комиссия Сейма по миграции, гражданству и сплочению общества.

"Сколько у нас беженцев, сколько просителей альтернативного статуса?" — задался вопросом Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян). Ведь есть люди, которые, получив искомый документ, тут же убывают в Западную Европу — а иных, напротив, возвращают в ЛР.

Соискатели из Африки и Азии

Полковник Государственной пограничной охраны Янис Лайминьш подчеркнул необходимость охраны "зеленой" границы, отметил, что она ведется в соответствии с особыми правилами Кабинета министров. Несмотря ни на что, с начала года в ЛР прибыло около 17 тысяч граждан РФ. Подданных Украины гораздо меньше — 6,3 тысячи человек, 82% прибыли через аэропорт Рига. В среднем за день — 43 украинца.

"По сравнению с прошлыми годами поток существенно упал", — отметил офицер.

Актуальным остается поток нелегальной миграции со стороны Беларуси — всего изловили 3977 нарушителей границы, за один только вторник — 87 человек. Еще до завершения мая — уже превышены показатели апреля. "Погода, сухое время", — пояснил пограничный начальник.

Среди беженцев доминируют жители таких государств, как Сомали, Марокко, Йемен…

Что касается целенаправленной перевозки нелегальных мигрантов, с начала года в разработке Государственной погранохраны находятся 30 уголовных процессов. Задержано 19 человек, обеспечивавших перевозку. Всего же таковых пособников зафиксировано 141.

Один из трехсот задержится в ЛР

Впрочем, в Латвии позволяют остаться (на время) тем, кто уж совсем не может продолжать дальнейший путь — 26 человек получили возможность разместиться в пунктах приема иммигрантов в Даугавпилсе и Муцениеки, а в этом году уже 12. Предположительно, именно они станут соискателями официального статуса беженца.

Итого, вероятность задержаться в ЛР составляет примерно 0,3%. К слову, в каждом из миграционных центров ЛР максимальная вместимость — 84 человека. На сегодня в Муцениеки — 76, а в Даугавпилсе — 64 постояльца. "Ситуация меняется буквально по часам, на людей приходят документы из Управления по делам гражданства и миграции, к ним перестают применяться ограничительные меры".

Вообще же, по стандартам Европейской комиссии наша страна не выдерживает требований к содержанию беженцев — потому пограничники запросили у законодателей строительство нового, мультифункционального, центра. По требованию Брюсселя, тем, чья свобода в ЛР ограничена, необходимо обеспечить должные условия проживания, питания и медицинского обслуживания.

Семь недель на решение судьбы

Именно в такой срок латвийские инстанции обязаны разобраться с заявлением о присвоении статуса беженца тем людям, которые, имея визу, легально прибыли на КПП — и заявили о своем желании остаться в нашей стране по политическим или прочим причинам. По словам пограничного начальства, такие лица обычно полностью "упакованы" в смысле документов. И — попав в центр пребывания потенциальных беженцев, весьма часто получают первую сумму денег на проживание. А потом их могут задержать уже в Литве и вернуть в Латвию.

"Скольким людям мы оплатили билет и отправили обратно в страну проживания?" — вопрошал Г. Кутрис.

Оказалось, однако, что распоряжение о выдворении не обязательно следует после отказа в пребывании… Да и вообще, порой даже с установлением подлинной идентичности человека бывают сложности.

Всего же 108 человек с начала года убыло. Все авиабилеты для улетающих мигрантов и сопровождающих их латвийских охранников оплачивает европейское пограничное агентство FRONTEX, c удовлетворением указал руководитель Отдела возвращения и убежища полковник–лейтенант Марекс Хонявко.

Приют для одинокого нелегала

Депутат Анна Ранцане ("Новое Единство") напомнила, что некоторое время назад в Даугавпилсе уже предлагали расширить жилплощадь для иммигрантов — но местный муниципалитет отказал. "Есть ли у самоуправления такое право?" — недовольно заявила парламентарий.

Позиция пограничников — мэрия в данном случае "чистит перышки" перед выборами, а для города появление нового центра, наоборот, привело бы к повышению доходов! Построить его собирались на улице Цесу, где ранее находилось спецПТУ, недалеко тюрьма и полицейский участок.

Большая территория в 6 гектаров, 15 "деградировавших" построек, которые необходимо снести и заново построить современное здание. Откуда в диапазоне с 7 утра до 10 вечера люди могли бы выходить — поиграть в футбол или покурить.

Вообще же на весьма просторной территории Латгалии — где есть целые фактически заброшенные поселки, например, Яунаглона — не нашлось ни одного места, где удалось бы согласовать строительство лагеря модульного типа. Потому, как признал М. Хонявко, именно Даугавпилс все же остается магистральным направлением будущих инвестиций.

"Теплый сезон начался"

Вилмарс Мангулис, заместитель директора Управления по делам гражданства и миграции, обратил внимание на новую тенденцию: на КПП Гребнево стали прибывать целые семьи из Таджикистана, заявляющиеся на статус беженца. Всего с начала года — 70, что уже больше "традиционных" Афганистана и Сомали. Разумеется, так как в среднеазиатской стране никакой войны сейчас нет, возможности покинуть государство бессменного Рахмона им предоставлена будет вряд ли… Прибывают в ЛР и совсем из далеких краев — к примеру, из западноафриканской Гвинеи, что на берегу Атлантического океана, и ее соседок Того и Гамбии. — Это цикличное мероприятие, особенно, если будет теплое лето и осень, — отметил чиновник. Кстати, он выделил из государств происхождения — Палестину, так что, можно сказать, на уровне МВД ее признали де–факто…

Так или иначе, Брюссель продолжает держать нашу страну на коротком миграционном поводке. В Латвии сейчас разрабатывается новый Закон об убежище — и, по оценке В. Мангалиса, в каждой второй статье там будут ссылки на нормативы Евросоюза.

— Они на чужой земле, без латышского языка и навыков, — озаботился судьбой мигрантов Г. Кутрис. Выяснилось, однако, что ими занимается Фонд общественной интеграции, обеспечивающий услуги менторов. В течение месяца мигрантам открывается банковский счет, куда зачисляются суточные средства. Так что, вполне может быть, Латвия предоставит возможность жителю сомалийской или йеменской деревни впервые воспользоваться банкоматом.

И — очень характерная деталь — в Лиепне Алуксненского края, где раньше была школа, теперь располагается пункт размещения мигрантов. Там в режиме 7/24 находятся и полиция, и медики, и питание — все для 450 человек. Директор департамента Фонда общественной интеграции Кристине Клюковича подтвердила депутатам, что "клиентов" они обслуживают — с первого дня.