Синоптики поделились прогнозом на первый день лета

Ночью местами на востоке Латвии ожидается кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью небо над Латвией будет преимущественно ясным, в начале ночи на востоке будет больше облаков, местами ожидается кратковременный дождь. При легком ветре местами образуется туман.

Температура воздуха ночью опустится до +4...+9 градусов, в юго-восточных районах и на побережье залива воздух будет не холоднее +10...+11 градусов.

В Риге ночь пройдет с небольшими облаками и без осадков. Будет дуть легкий ветерок, минимальная температура воздуха составит +10...+11 градусов.

Воскресенье, 1 июня, в Латвии будет солнечным и без осадков. При слабом ветре воздух прогреется до +17...+22 градусов.

Над Ригой облаков будет мало, осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +21...+22 градусов.