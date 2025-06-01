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Через 100 метров поверните налево: в экзаменах на вождение - новый элемент 0 667

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2025
LETA
Через 100 метров поверните налево: в экзаменах на вождение - новый элемент

С сегодняшнего дня в экзаменах на получение водительских прав категории B, то есть на право управления легковыми автомобилями, будет введено примерно пятиминутное задание, в ходе которого водитель должен будет ехать по указаниям навигации, сообщили представители CSDD.

В Управлении пояснили, что новый порядок не меняет текущую процедуру сдачи экзаменов, но предусматривает, что ближе к концу экзамена экзаменатор устанавливает небольшой участок дороги продолжительностью около пяти минут, по которому водитель должен будет проехать по указаниям навигации.

В то же время представители CSDD указали, что проведение экзамена по вождению должно соответствовать повседневной дорожной ситуации и поведению на дороге. Таким образом, учитывая, что водители все чаще используют навигационные устройства, было решено заменить постоянный участок вождения, на котором новый водитель должен был проехать без указаний экзаменатора, на использование навигационной системы.

В дальнейшем этот этап будет включен в экзамен, чтобы убедиться в способности нового водителя распределять внимание и безопасно управлять транспортным средством по указаниям навигационной системы.

Использование навигационных устройств на этапе экзамена включено во многие страны Европейского Союза (ЕС), например, в Германии, Швеции, Нидерландах и других, добавляют в дирекции.

Как уже сообщалось, в 2024 году CSDD выдало молодым водителям в общей сложности 15 947 водительских удостоверений, в 2023 году — 16 355 удостоверений, в 2022 году — 17 791 удостоверение, в 2020 году — 18 193 удостоверения.— 17 791, в 2021 году — 15 687, в 2020 году — 18 193, в 2019 году — 18 643, в 2018 году — 16 792, в 2017 году — 19 373, в 2016 году — 21 475, в 2015 году — 21 608, в 2014 году — 18 792, в 2013 году — 17 791, в 2012 году — 16 792, в 2011 году — 15 687, в 2010 году — 15 687, в 2009 году — - 19 373 удостоверения, в 2016 году - 21 475 удостоверений, в 2015 году - 21 608 удостоверений, в 2014 году - 21 226 удостоверений.

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#csdd #экзамен
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