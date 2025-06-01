Эксперт: достигнуто только 5,7 % цели долгосрочной стратегии реновации зданий

При поддержке фондов Европейского союза (ЕС) на сегодняшний день достигнуто только 5,7% цели, установленной долгосрочной стратегией реновации зданий. Реновировано менее 1600 зданий из 26 600 зданий, которые должны быть реновированы до 2050 года, пишет на сайте "Makroekonomika.lv" советник по энергетической и климатической политике Банка Латвии Дзинтарс Яунземс.

Темпы обновления многоквартирных домов - в среднем 100-150 зданий в год - недостаточны, чтобы достичь или хотя бы приблизиться к целям на 2030, 2040 и 2050 годы, указанным в долгосрочной стратегии реновации. Целевые показатели стратегии предполагают, что 30% существующих зданий нецелесообразно обновлять.

Яунземс объясняет, что медленные темпы являются логичным результатом выбранной политики энергоэффективности (только информация и фрагментарная, зависящая от фондов ЕС интенсивность поддержки и финансирования).

Несмотря на то, что в рамках программы поддержки, открытой 3 апреля 2025 года, за очень короткий срок были зарезервированы все средства, выделенные на программу энергоэффективности многоквартирных домов (173 млн евро, всего 338 заявок), и новые заявки не принимаются, текущая тенденция реновации существенно не изменится, прогнозирует Яунземс.

Хотя спрос на квартиры в новых проектах в 2024 году увеличился, Яунземс не считает вероятным, что большая часть существующего жилого фонда в Латвии будет заменена новостройками.

Яунземс подчеркивает, что в ближайшем будущем необходимо будет принять стратегические решения о том, что и как делать с жилым фондом Латвии.