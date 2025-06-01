Май этого года один из самых дождливых в истории Латвии

Май в этом году стал шестым самым дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В мае 2025 года в Латвии выпало 86,2 миллиметра осадков.

Первым по количеству осадков был май 1928 года, когда в среднем выпало 117 миллиметров осадков, за ним следуют 1926 год со 100 миллиметрами и 1944 год с 95,2 миллиметрами. В мае 2021 года среднее количество осадков составило 88,3 миллиметра, а в 1930 году - 87 миллиметров.

В Латвии среднее количество осадков в мае составляет 50,4 миллиметра. Синоптики также отмечают, что на многих станциях наблюдения превышена майская норма осадков, а в некоторых местах майская норма была превышена даже втрое.

Самое большое количество осадков в прошлом месяце было зафиксировано в Мадоне, где выпало 194,3 миллиметра осадков при норме 57,1 миллиметра, и это в 3,4 раза превышает месячную норму.

На других станциях наблюдения, в основном в восточной части страны, где осадки были более интенсивными, также выпало осадков значительно больше нормы - 147,5 миллиметра в Резекне при норме 60,5 миллиметра, 141,5 миллиметра в Даугавпилсе при норме 60,1 миллиметра.

Синоптики также отмечают, что после недавних дождей уровень воды в крупных реках еще долго будет оставаться повышенным, поэтому действует желтое предупреждение.