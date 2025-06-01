Baltijas balss logotype

Мощные грозы и дожди идут на Латвию - синоптики предупреждают 0 4671

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Мощные грозы и дожди идут на Латвию - синоптики предупреждают
ФОТО: Global Look Press

Первая неделя июня в Латвии ожидается дождливой и с грозами, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник, 2 июня, дождь ожидается в западных и центральных районах Латвии, а в течение дня - во многих частях страны. Также возможны грозы, местами сильные.

Ветер в понедельник будет дуть от слабого до умеренного с юга, но в течение дня постепенно перейдет на юго-западный и западный. Ночью температура опустится до +10...+15 градусов, в восточных районах будет на несколько градусов холоднее. Днем столбик термометра поднимется до +14...+19 градусов.

Во вторник, 3 июня, и в среду, 4 июня, погода будет частично облачной. Во вторник ночью в восточных и центральных районах ожидается дождь, днем на востоке - гроза, а в среду существенных осадков не предвидится. В некоторых районах ночью образуется туман.

Слабый или умеренный ветер будет дуть с юго-запада и запада, а в среду перейдет в южный.

Ночные минимальные температуры ожидаются на уровне +5...+12 градусов. Дневные температуры повысятся до +16...+21 градуса в среду и до +22...+24 градусов в западных и центральных районах.

Во второй половине недели погодные условия будут схожими, во многих районах страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ночью столбик термометра не опустится ниже +8 градусов, а дневная температура поднимется до и выше +20 градусов.

Читайте нас также:
#погодка
12
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 716
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1322
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2457
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 304

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 158
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 219
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 252
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 564
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 304
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 188
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 158
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 219
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 252

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео