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Опрос: Более 60% жителей Латвии проведут летний отпуск в путешествиях 1 486

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2025
LETA
Опрос: Более 60% жителей Латвии проведут летний отпуск в путешествиях

Более 60% жителей Латвии планируют этим летом отправиться в путешествие, свидетельствуют результаты опроса.

Более половины из них отправятся за границу, примерно каждый пятый будет путешествовать по Латвии, а 15% опрошенных указали, что посетят страны Балтии.

Более половины жителей в возрасте от 30 до 50 лет планируют отправиться в путешествие с семьей. Путешествия более популярны среди молодежи, а также среди жителей старше 50 лет. Вместе с друзьями в поездки отправятся молодые люди и пожилые люди, а путешествия в одиночку чаще выбирают жители в возрасте от 50 до 59 лет.

В этом году, по сравнению с прошлым годом, больше людей отметили, что отправятся в более дальние страны. Особенно популярны зарубежные поездки среди молодежи, но больше всего тех, кто планирует путешествовать по Латвии, среди жителей в возрасте от 30 до 39 лет. Согласно данным опроса, больше людей планируют путешествовать как по странам Балтии, так и в более дальние страны.

Все чаще люди предпочитают планировать свою поездку самостоятельно, только каждый пятый указал, что воспользуется услугами туристического агентства.

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#туризм #отпуск
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(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    1-го июня

    Мимо такого вранья, я пройти не мог.....!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ЯА ЧТО НЕ ВСЕЙ СТРАНОЙ ТО?!?!???!!! 🤣😅😅😅🤣🤣😅😅😅

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