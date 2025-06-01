Опрос: Более 60% жителей Латвии проведут летний отпуск в путешествиях

Более половины из них отправятся за границу, примерно каждый пятый будет путешествовать по Латвии, а 15% опрошенных указали, что посетят страны Балтии.

Более половины жителей в возрасте от 30 до 50 лет планируют отправиться в путешествие с семьей. Путешествия более популярны среди молодежи, а также среди жителей старше 50 лет. Вместе с друзьями в поездки отправятся молодые люди и пожилые люди, а путешествия в одиночку чаще выбирают жители в возрасте от 50 до 59 лет.

В этом году, по сравнению с прошлым годом, больше людей отметили, что отправятся в более дальние страны. Особенно популярны зарубежные поездки среди молодежи, но больше всего тех, кто планирует путешествовать по Латвии, среди жителей в возрасте от 30 до 39 лет. Согласно данным опроса, больше людей планируют путешествовать как по странам Балтии, так и в более дальние страны.

Все чаще люди предпочитают планировать свою поездку самостоятельно, только каждый пятый указал, что воспользуется услугами туристического агентства.