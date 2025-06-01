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Синоптики огласили погоду на понедельник в Латвии 0 1407

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Синоптики огласили погоду на понедельник в Латвии
ФОТО: Unsplash

В ночь на понедельник, 2 июня, а также в течение дня в понедельник местами в Латвии возможны грозы, в том числе сильные, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью через Латвию с запада пройдет атмосферный фронт, поэтому небо затянут облака, в западных и центральных регионах ожидаются дожди, местами возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Минимальные температуры составят +10...+15 градусов, в восточных районах страны - +7...+10 градусов.

В Риге в начале ночи небо будет безоблачным, но позже облака начнут закрывать небо, что принесет дождь в утренние часы и возможность грозы. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Минимальная температура воздуха в Риге ночью составит +13...+15 градусов.

Днем через Латвию продолжит проходить атмосферный фронт, поэтому во многих местах ожидаются дожди, местами сильные, с грозами. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юго-запада и запада. Максимальные температуры составят +14...+19 градусов.

В Риге в течение дня временами ожидается дождь, возможны грозы, но во второй половине дня небо вновь прояснится. Слабый или умеренный ветер будет дуть с юго-запада и запада. Максимальная температура воздуха в Риге в понедельник составит +17...+19 градусов.

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