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В латвийской школе ученик подвергался травле, не выдержали и избил обидчиков: как его накажут? 4 1233

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
В латвийской школе ученик подвергался травле, не выдержали и избил обидчиков: как его накажут?
ФОТО: twitter

«В школе у внука (12 лет) произошел конфликт, его долгое время доставал один одноклассник, обзывал, плевался, кидал использованную жевательную резинку в волосы и тому подобное.

Ребенок терпел, никому не рассказывал, но однажды не выдержал и хорошенько приложил обидчика об стенку, а потом еще пару раз стукнул.

Тот побежал жаловаться, его мать потащила его в поликлинику, там, по ее словам, зафиксировали «побои». Классный руководитель вызывала мою дочь, они там с той мамашей и психологом разбирались в конфликте, моего внука теперь делают виноватым, мать того мальчишки грозит заявлением в полицию.

И я хочу знать: что грозит моему внуку и есть ли смысл сейчас искать для него адвоката? Ведь виноват тот – это он спровоцировал, а сейчас корчит из себя жертву! Как нам правильно поступить в такой ситуации? Читательница bb.lv»

Лариса Саукане, присяжный адвокат, доктор юридических наук:

– Безусловно, нельзя проявлять никакие виды насилия – ни эмоциональное, ни физическое – в отношении любого человека, и это также относится и к взаимоотношениям между детьми. Одноклассник, который вел себя неподобающим образом (плевался, обзывал и т. д.), разумеется, был неправ, однако для нормализации ситуации следовало бы искать другие варианты решения, но никак не метод физической расправы.

Очевидно, разбирательство по этому поводу будет, но самый лучший способ решить конфликт – это коммуникация между родителями и школой, не привлекая полицию. Если конфликт все-таки не получится решить таким путем, родители второго школьника могут обратиться в полицию.

Однако им следует иметь в виду, что в Латвии возраст уголовной и административной ответственности наступает с 14 лет. Таким образом, 12-летний подросток не подлежит ответственности, что, в свою очередь, не исключает применения к нему мер воспитательного характера после рассмотрения этого вопроса на комиссии по делам детей.

Также не исключено, что данный случай на какое-то время привлечет к семье повышенное внимание государственных служб, в частности, социальной службы.

Думать о привлечении адвоката сейчас, пока ситуация в стадии разрешения, на мой взгляд, несколько преждевременно, однако если по мере развития событий вы почувствуете необходимость в юридической помощи, у вас есть право обратиться за ней в любой момент.

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Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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(4)
  • JD
    Janis Dombris
    1-го июня

    Тяжело же детям поколения тиктока. Такие слюнтяи и маменьки сынки растут. Под юбку к мамке прятаться, синяк он получил. А подрастет денское белье начнет носить и как папка в титоках сниматься.

    24
    4
  • З
    Злой
    Janis Dombris
    1-го июня

    Вспоминаю своё время- дрались постоянно, никто никому не рассказывал, это была обыденность , но лежачих не добивали, как сейчас запад пропагандирует в единоборства, тогда была совесть и честь!

    25
    4
  • С
    Сарказм
    Janis Dombris
    1-го июня

    Да ладно честь и совесть... в моем позднесоветском детстве все это лыцарство уже давно было только в легендах, нападали группами, со спины (часто вообще без причины или по "классовой ненависти"), трясли деньги (часто у заметно более младших и слабых), тех, кто не мог дать отпор (и за кого не вписывались друзья), могли доставать и обижать постоянно. Малолетние волчата брали пример со своих более старших товарищей (нередко уже имевших за спиной ходки или спецшколы) и с переменным успехом пытавшиеся ввести угголовные понятия на "своей" территории. Но, правда, надо признать, что к дракам (без последствий для здоровья) реально относились попроще, адвокатов никто не привлекал. С другой стороны, если родители второго деятеля пойдут на принцип - то моббинг и буллинг в школе - это тоже реально тема в нынешних реалиях, при наличии доказательств (свидетельств) можно раскрутить историю с неприятностями и для школы (которая ничего не делала для того, чтобы пресечь издевательства), и для "пострадавшего". Так что в общих интересах замять историю. Так что маме давшего сдачи стоит также вести себя поагрессивнее и не изображать из себя жертву.

    2
    2
  • aa
    aa aa
    1-го июня

    Ситуация со слов !!бабушки

    Риторический вопрос - Что мы чаще всего рассказываем своей бабушке?

    Давайте выслушаем участников конфликта

    12
    1
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