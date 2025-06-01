В латвийской школе ученик подвергался травле, не выдержали и избил обидчиков: как его накажут?

«В школе у внука (12 лет) произошел конфликт, его долгое время доставал один одноклассник, обзывал, плевался, кидал использованную жевательную резинку в волосы и тому подобное.

Ребенок терпел, никому не рассказывал, но однажды не выдержал и хорошенько приложил обидчика об стенку, а потом еще пару раз стукнул.

Тот побежал жаловаться, его мать потащила его в поликлинику, там, по ее словам, зафиксировали «побои». Классный руководитель вызывала мою дочь, они там с той мамашей и психологом разбирались в конфликте, моего внука теперь делают виноватым, мать того мальчишки грозит заявлением в полицию.

И я хочу знать: что грозит моему внуку и есть ли смысл сейчас искать для него адвоката? Ведь виноват тот – это он спровоцировал, а сейчас корчит из себя жертву! Как нам правильно поступить в такой ситуации? Читательница bb.lv»

Лариса Саукане, присяжный адвокат, доктор юридических наук:

– Безусловно, нельзя проявлять никакие виды насилия – ни эмоциональное, ни физическое – в отношении любого человека, и это также относится и к взаимоотношениям между детьми. Одноклассник, который вел себя неподобающим образом (плевался, обзывал и т. д.), разумеется, был неправ, однако для нормализации ситуации следовало бы искать другие варианты решения, но никак не метод физической расправы.

Очевидно, разбирательство по этому поводу будет, но самый лучший способ решить конфликт – это коммуникация между родителями и школой, не привлекая полицию. Если конфликт все-таки не получится решить таким путем, родители второго школьника могут обратиться в полицию.

Однако им следует иметь в виду, что в Латвии возраст уголовной и административной ответственности наступает с 14 лет. Таким образом, 12-летний подросток не подлежит ответственности, что, в свою очередь, не исключает применения к нему мер воспитательного характера после рассмотрения этого вопроса на комиссии по делам детей.

Также не исключено, что данный случай на какое-то время привлечет к семье повышенное внимание государственных служб, в частности, социальной службы.

Думать о привлечении адвоката сейчас, пока ситуация в стадии разрешения, на мой взгляд, несколько преждевременно, однако если по мере развития событий вы почувствуете необходимость в юридической помощи, у вас есть право обратиться за ней в любой момент.