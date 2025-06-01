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Все под контролем: в июне в Латвии вводят новые правила продажи мобильных телефонов 1 7367

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Все под контролем: в июне в Латвии вводят новые правила продажи мобильных телефонов
ФОТО: dreamstime

С 20 июня 2025 года продавцы обязаны соблюдать новые требования по энергоразметке для мобильных телефонов, смартфонов и планшетов, сообщили bb.lv в Центре защиты прав потребителей (ЦЗПП).

Зачем? Эти требования, по мнению ЦЗПП, помогут потребителям легче сравнивать устройства по их энергоэффективности, прочности и ремонтопригодности. Таким образом, покупатель сможет сделать более осознанный выбор.

Что значат эти буквы и цифры

Энергоразметка будет содержать информацию:

  • о выдержке аккумулятора в течение одного цикла — сколько времени устройство работает с одним полным зарядом. Тут многое, конечно, зависит от потребляемой мощности конкретного пользователя, но есть общие оценки при средней загрузке данных;

  • о классе устойчивости к падениям — то есть физической прочности устройства при ударах. Это зависит от таких факторов, как материал корпуса, защита экрана и наличие дополнительных уплотнителей;

  • о классе ремонтопригодности — насколько легко устройство поддается ремонту, включая доступность запасных частей и необходимых инструментов. MTTR (Mea* Time To Repair, среднее время восстановления) — это важный показатель при выборе нового устройства, так как можно сэкономить при покупке, но потом разориться на ремонте;

  • о циклической износостойкости аккумулятора — сколько зарядных циклов выдерживает батарея до снижения емкости до 80%. Это обычно происходит после определенного количества циклов зарядки и разрядки, которые варьируются от 500 до 3000 циклов. Например, аккумуляторы в iPhone рассчитаны на 500 циклов, после которых емкость снижается до 80%;

  • о степени защиты корпуса (IP–код) — насколько аппарат защищен от влаги и пыли. IP–код состоит из двух цифр, где первая указывает на защиту от твердых тел, а вторая — от влаги. Чем выше эти цифры, тем лучше защита. Например, код IP45 означает защиту от твердых тел размером больше 1 мм и от струй воды с любого направления.

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Пришел, увидел, (не) купил

Согласно требованиями ЦЗПП, энергоразметка должна быть хорошо видна. А именно:

  • в магазине: рядом с товаром — в видимом месте, четко связанная с конкретной моделью;

  • в интернет–магазине: энергоразметка и технический паспорт должны быть видимы рядом с ценой;

  • в рекламе и технических материалах: необходимо указывать класс энергоэффективности устройства и диапазон классов.

Отметим также, что новые требования будут применяться только к новым моделям телефонов, смартфонов и планшетов, выпущенным на рынок после 20 июня 2025 года.

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(1)
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    Iljuha Oblomоv
    1-го июня

    Чем больше израсходовано циклов зарядки, и все об этом знают, тем меньше аккум. держит заряд. Это не корректные данные в любом случае....

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