Опасно для пассажиров? Rīgas satiksme заставляет водителей перерабатывать

Ежедневно тысячи рижан пользуются общественным транспортом, чтобы добраться на работу, домой или в школу. Этот транспорт обеспечивает принадлежащее самоуправлению предприятие «Rīgas satiksme». Однако тревожные факты об организации труда в компании обнародовал информатор, обратившийся в Государственную инспекцию труда. Бывший водитель «Rīgas satiksme» указывает на незаконные переработки. Компания признаёт нарушения и оправдывается нехваткой водителей, сообщает передача Nekā personīga ( ТВ3 ).

«Rīgas satiksme» — одно из десяти предприятий, принадлежащих столице. С оборотом более 184 миллионов евро в 2023 году это крупнейшее муниципальное предприятие, в котором работают более 3500 человек, из них около 1300 водителей обслуживают 79 маршрутов общественного транспорта. В прошлом году «Rīgas satiksme» перевезла почти 116 миллионов пассажиров.

В конце прошлого года Государственная инспекция труда получила от бывшего работника сигнал с тревожной информацией о переработках водителей. В сообщении говорится, что водители превышают установленные законом нормы сверхурочной работы.

Работа водителей организована в три смены — утреннюю, вечернюю и раздробленную. Продолжительность смены зависит от маршрута: утренние и вечерние смены могут длиться от 5 до 10 часов, а раздробленная смена предполагает, к примеру, работу утром, затем перерыв на несколько часов и возвращение вечером.

Для водителей установлен суммированный рабочий график — рабочие часы и переработки подсчитываются в трёхмесячный период. Закон запрещает превышение 56 рабочих часов в неделю, то есть разрешается не более 8 сверхурочных часов за семь дней. Информатор собрал данные, что в последние три месяца 2023 года эта норма была нарушена.

Из сообщения информатора:

«550+ сотрудников имеют сверхурочные, то есть они уже не работают в обычном режиме, а жертвуют своим личным и семейным временем. Более 100 сотрудников, согласно имеющимся у меня данным, превысили максимально допустимое законом рабочее время, установленное в статье 136 Трудового закона.»

Джинета Иннуса, председатель правления «Rīgas satiksme», на это ответила:

«Да, у нас есть сверхурочные, но без них мы вообще не могли бы оказывать услугу общественного транспорта в том объёме, как сейчас. (NP: То есть вы признаёте, что в отдельных случаях превышены нормы, установленные законом?) — Да.»

Государственная инспекция труда (ГИТ) возбудила административное дело. Там поясняют: каждое превышение нужно оценивать индивидуально — возможны оправданные случаи. Если будет признано, что переработка вызвана объективными причинами, штрафа может не быть, но предприятию дадут указания или рекомендации по устранению нарушений.

«Если будет установлено, что нарушения систематичны и серьёзно нарушают право работника на отдых, мы примем решение о санкциях. Размер штрафа зависит от числа задействованных работников и масштабов нарушений», - пояснила руководитель Рижского регионального управления ГИТ Байба Шилберга.

Если нарушения систематичны, штраф может составить от 70 до 1100 евро. При этом годовой оборот «Rīgas satiksme» — 184 миллиона евро.

Иннуса утверждает, что превышения вызваны нехваткой водителей — сейчас работают 1313, но вакантны ещё 109 мест. Кроме того, происходят форс-мажоры, например, ДТП, когда водитель вынужден ждать полицию, и это тоже входит в рабочее время. Основная проблема — больничные: в среднем 12% водителей, или 157 человек, ежемесячно на больничном.

«Мы регулярно обращаемся в Инспекцию здравоохранения с просьбами проверить подозрительные случаи частого и, на наш взгляд, необоснованного оформления больничных. В прошлом году направили около 50 заявлений. Но чуда не бывает — невозможно в любой момент заменить любого водителя. Это дилемма — либо перевозить пассажиров, либо остановить автобус посреди маршрута, потому что смена окончена», - указала Иннуса.

«Работа водителя требует концентрации и ответственности. Если систематически нарушать лимиты, можно ставить под сомнение самочувствие и благополучие работника — он может быть уставшим и переутомлённым», - предупредила Шилберга.

ГИТ изучает не только четвёртый квартал 2023 года, но и первые месяцы прошлого и нынешнего года. Проверку планируется завершить к июлю. Компания сообщила, что в этом году в первые четыре месяца разрешённые нормы превышены 27 водителями.

В прошлом году из-за нехватки водителей предприятие сократило число рейсов. В договоре с Рижской думой указано, что выполнение рейсов не должно быть ниже 98%, иначе возможен штраф. С 2020 года самоуправление выделило предприятию почти 800 миллионов евро. О сигнале информатора в Рижской думе узнали из телепередачи.

«Это в полной мере зона ответственности правления. Если что-то не так, мы можем информировать совет предприятия, от которого ожидаем, что система внутреннего контроля будет обеспечена», - ответил исполнительный директор Риги Янис Ланге.

До прихода нового правления имя «Rīgas satiksme» звучало в связи с крупными коррупционными скандалами, такими как дело о «нановоде», участие в картеле, а также дело о фиктивных консультантах, которое всё ещё расследует полиция.

Это также не первый случай, когда Инспекция труда расследует организацию работы в «Rīgas satiksme» — за последние пять лет предприятие получило семь предписаний. Ни в одном из случаев штраф наложен не был.