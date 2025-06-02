«Отмена школьной формы - это идиотизм!» Бывший премьер Гайлис : раньше одежда для школы стоила 30 рублей

«В мое время, и еще долго после моего времени были школьные формы, которые каждый мог купить – 30 рублей на весь год. Каждый день я ходил [в школу] в своей форме. А сейчас, когда ее отменили – это полный идиотизм!» – такое мнение высказал предприниматель и бывший премьер-министр Марис Гайлис в передаче TV24 «Preses klubs», обсуждая уровень благосостояния общества и зарплаты, в том числе способность родителей обеспечить своим детям все необходимое для школы.

«Дети ведь тоже хотят похвастаться! И дети богатых родителей... Это, между прочим, одна из проблем. Если бы у всех была одна и та же [школьная форма] – среднего качества, но которая выдерживает один сезон, скажем, с сентября по май, то все было бы в порядке. У девочек были передники и так далее», – рассуждал предприниматель Гайлис, продолжая комментировать новость о том, что почти половина жителей Латвии в прошлом году подрабатывала дополнительно к своей основной работе.

«Но почему у этих людей меньше доходов? Меньше вложено в образование, ленивее – это один вариант. Если они инвалиды или что-то в этом роде, то общество должно им помочь, тут что-то нужно делать», – сказал Гайлис.

Также он отметил, что «всегда были люди побогаче и менее обеспеченные», поэтому в этой ситуации ничего нельзя поделать. «Можно жалеть тех, кто менее обеспечен. Но всегда есть причины, почему так происходит. Очень часто, конечно, это стартовый капитал... Если ты рождаешься в бедной, необразованной семье, то просто начинаешь с низкой позиции, и очень редко кто-то пробивается. Логично, что дети, которые рождаются в семье с обоими родителями, да еще если у тебя есть братья и сестры, то у тебя совсем другие стартовые условия. Ну, так оно и есть! Мир неравен», – подытожил предприниматель.