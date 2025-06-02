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Пленум Верховного суда не нашел оснований для увольнения генпрокурора Стуканса 0 870

Наша Латвия
Дата публикации: 02.06.2025
LETA
Пленум Верховного суда не нашел оснований для увольнения генпрокурора Стуканса

Пленум Верховного суда (ВС), рассмотрев результаты проверки, не нашел оснований для освобождения от должности генерального прокурора Юриса Стуканса, сообщил журналистам в понедельник председатель ВС Айгарс Струпишс.

Пленум Верховного суда (ВС), рассмотрев результаты проверки, не нашел оснований для освобождения от должности генерального прокурора Юриса Стуканса, сообщил журналистам в понедельник председатель ВС Айгарс Струпишс.

Председатель ВС инициировал проверку предполагаемых нарушений закона со стороны генерального прокурора после оценки обстоятельств, указанных в сообщении информатора.

Как заявил председатель ВС, содержащиеся в сообщении утверждения о том, что надзирающему прокурору давались указания, частично подтвердились, и в данных обстоятельствах нарушения было возможным. Это стало достаточным основанием для начала проверки, которую по поручению председателя ВС проводила сенатор ВС Айя Бранта.

Как сообщалось, до завершения проверки был приостановлен процесс выдвижения кандидатур на должность генерального прокурора.

Стуканс является одним из трех кандидатов на этот пост. Совет юстиции первоначально планировал заслушать кандидатов 25 апреля. Сам Стуканс заявил, что не будет снимать свою кандидатуру.

В ВС поступило сообщение, в котором утверждалось, что генеральный прокурор нарушил закон о прокуратуре и статью Уголовного закона о разглашении неразглашаемой информации, дав по уголовному процессу указания, противоречащие убеждениям надзирающего прокурора, а также разгласил тайну следствия депутатам Сейма.

Прокурор Виорика Йиргена подтвердила Латвийскому телевидению, что эту информацию предоставила она.

Согласно закону о прокуратуре, Сейм может освободить генерального прокурора от должности, если в результате проверки выявлено одно из оснований для увольнения, указанных в законе, и пленум ВС дал соответствующее заключение.

Срок полномочий Стуканса на должности генерального прокурора истекает 11 июля.

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#прокуратура # суд
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