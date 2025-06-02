Почему Рига плетется в хвосте за Таллином и Вильнюсом

Некоторые партии в своих предвыборных программах подчеркивают тот факт, что Рига утратила свою ведущую роль в Балтии, и обещают снова сделать латвийскую столицу крупнейшим мегаполисом, пишут общественные СМИ.

Рига уступает Вильнюсу и Таллину уже давно, и не только у самоуправления, но и у государства есть инструменты, чтобы переломить негативные тенденции.

В программе LTV "de facto" на этой неделе говорили о том, какие проблемы развития придется решать новой Рижской думе.

"Главный клиент города - его жители. Речь идет о жилищном кризисе. Если бы у нас было конкурентоспособное предложение, то часть уезжающих оставалась бы в Риге, потому что многим нравится жить в Риге, но они просто не могут себе этого позволить, тем более с постоянно растущими ценами. Это главное, что нужно сделать. (..) Если человек живет на четвертом или пятом этаже, то он будет пользоваться и первым этажом", - заявил градостроитель Виестурс Целминьш, подчеркивая важность доступного жилья.

Рига - единственная столица стран Балтии, где население сокращается, и быстрее всего это происходит в центре города. Пару лет назад обширное исследование экономиста Банка Латвии Олега Краснопёрова показало, что Рига отстает от Вильнюса и Таллина на 7-8 лет по уровню доходов и является худшим из трех городов по нескольким важным показателям качества жизни. Например, в таких сферах, как управление, безопасность и окружающая среда.

"Что касается инвестиций, то сейчас у нас, похоже, все хорошо, но мы начинаем очень поздно", - говорит Целминьш.

"В целом инвесторы рассматривают Ригу как город с огромным потенциалом, поскольку здесь проживает половина всех жителей страны", - говорит Татьяна Гузняева, исполнительный директор Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ).

Небольшое представление о том, что думают иностранные инвесторы о Риге о сравнению с другими латвийскими самоуправлениями, дает опрос мнений, проведенный СИИЛ в прошлом году. "Несколько инвесторов отметили, что, конечно, административная нагрузка в Риге намного выше", - говорит исполнительный директор СИИЛ.