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Под Каменным мостом через туннель на улицу Кугю будет не попасть 0 1055

Наша Латвия
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Под Каменным мостом через туннель на улицу Кугю будет не попасть
ФОТО: Google Maps

В связи с продолжающимися работами по укреплению набережной улицы Мукусалас и строительством сопутствующей инфраструктуры, с сегодняшнего дня до 20 июня будет перекрыто движение в туннеле под Каменным мостом в направлении улицы Кугю, сообщили агентству LETA в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

Чтобы добраться до улицы Кугю, необходимо использовать объездной путь вдоль Латвийской Национальной библиотеки.

Автомобилистов направят по маршруту улица Мукусалас — улица Акменю — улица Валгумaс — бульвар Узварас — Ранька дамбис.

Подрядчику работ, ООО "Tilts", поручено обеспечить размещение дорожных знаков, доступ транспорта жителей и предприятий, находящихся на указанных участках улиц, к месту проживания или ведения деятельности, а также проезд оперативного и общественного транспорта.

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