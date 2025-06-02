Под Каменным мостом через туннель на улицу Кугю будет не попасть

В связи с продолжающимися работами по укреплению набережной улицы Мукусалас и строительством сопутствующей инфраструктуры, с сегодняшнего дня до 20 июня будет перекрыто движение в туннеле под Каменным мостом в направлении улицы Кугю, сообщили агентству LETA в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы.