Под Каменным мостом через туннель на улицу Кугю будет не попасть

В связи с продолжающимися работами по укреплению набережной улицы Мукусалас и строительством сопутствующей инфраструктуры, с сегодняшнего дня до 20 июня будет перекрыто движение в туннеле под Каменным мостом в направлении улицы Кугю, сообщили агентству LETA в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы.
Чтобы добраться до улицы Кугю, необходимо использовать объездной путь вдоль Латвийской Национальной библиотеки.
Автомобилистов направят по маршруту улица Мукусалас — улица Акменю — улица Валгумaс — бульвар Узварас — Ранька дамбис.
Подрядчику работ, ООО "Tilts", поручено обеспечить размещение дорожных знаков, доступ транспорта жителей и предприятий, находящихся на указанных участках улиц, к месту проживания или ведения деятельности, а также проезд оперативного и общественного транспорта.
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