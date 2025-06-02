Процент убыли - население Латвии в прошлом году сократилось до 1,857 млн человек

В начале этого года в Латвии проживало 1,857 млн человек, что на 1% (18,4 тыс.) меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Смертность превысила рождаемость, и в результате отрицательного естественного прироста численность населения сократилась на 0,7% (13,8 тыс.) человек. Число уехавших из страны превысило число прибывших, и из-за негативного миграционного потока сокращение составило 0,3% (4,6 тыс. человек).

Согласно данным ЦСУ, в начале 2025 года 63% жителей Латвии были трудоспособного возраста - от 15 до 64 лет, что по сравнению с началом 2024 года меньше на 0,1 процентного пункта. Жители в возрасте 65 и более лет составили 21,9% общей численности населения, а их удельный вес вырос на 0,5 процентного пункта. 15,1% жителей составляют дети в возрасте до 14 лет, и их доля сократилась на 0,3 процентного пункта.

Средний возраст жителей Латвии в начале этого года составлял 43,5 года - от 42,7 лет в Рижском регионе до 45,9 лет в Латгале.

В 2024 году в Латвию въехало 13,7 тыс. человек, что на 4,8% (694 человека) меньше, чем в 2023 году. Из стран Евросоюза (ЕС) приехали 3,9 тыс. (28,3%), из стран-кандидатов в ЕС - 2,9 тыс. (20,9%), в том числе 2,7 тыс. - из Украины.

Из Соединенного Королевства прибыли 2,8 тыс. человек (20,7%), из стран СНГ - почти 3 тыс. (21,6%), что на 17,5% меньше, чем в 2023 году, в том числе из России прибыло 2,1 тыс. человек, или 15,5% общего числа иммигрантов.

Покинули Латвию в прошлом году 18,3 тыс. человек, что на 3,8% (670 человек) больше, чем в 2023 году, в том числе 5056 (27,6%) были украинскими военными беженцами.

В страны ЕС в 2024 году отправились 8,6 тыс. человек, или 47,1% всех эмигрантов, что на 16,3% больше, чем годом ранее, а в страны-кандидаты в ЕС выехало 5,2 тыс., или 28,2% общего числа эмигрантов, что на 11,7% меньше, чем годом ранее.

При этом увеличилась эмиграция в страны СНГ: в 2024 году в страны СНГ эмигрировали 498 человек, что больше 33,9% (126 человек).

В начале 2025 года в Латвии проживало почти 17 тыс. украинских беженцев, тогда как в начале 2024 года их было 25,7 тыс.

В 2024 году почти 10 тыс. прибывших в Латвию (72,9%) были реэмигрантами - гражданами и негражданами Латвии, а также жителями с другой государственной принадлежностью, но страной рождения является Латвия. По сравнению с 2023 годом число реэмигрантов сократилось менее чем на тысячу человек, а их доля от в общем числе иммигрантов упала на 3,3 процентных пункта.

В прошлом году в Латвии родилось 12 887 детей, что на 1603 ребенка (11,1%) меньше, чем в 2023 году.

Наибольший удельный вес детей и подростков был среди жителей Рижского региона - 15,7%. В остальных регионах он составлял от 15,4% в Земгале до 12,7% в Латгале.

Доля жителей в возрасте 15-64 лет, или трудоспособного возраста, составила от 63,3% в Рижском регионе до 62,4% в Курземе.

Среди регионов Латвии больше всего пожилых людей проживает в Латгале - 24,4%, а меньше всего в Рижском регионе - 20,9%.

Как отметили в ЦСУ, в прошлом году снизилась смертность - умер 26 661 человек, что на 1370 человек (4,9%) меньше, чем годом ранее, и на 22,9% меньше, чем в 2021 году, когда умерло 34,6 тыс. человек.

Удельный вес латышей в общей численности населения в начале 2025 года составлял 63,7%, что на 0,4 процентного пункта больше, чем годом ранее. Доля других крупнейших национальностей в Латвии сократилась: русских - на 0,2 процентного пункта, украинцев - на 0,1 процентного пункта.

87,8% жителей Латвии являются ее гражданами, что на 0,5 процентного пункта больше, чем годом ранее. 8,9% - неграждане Латвии, что на 0,3 процентного пункта меньше, а 3,2% - граждане других стран, из них 28,2% - украинские военные беженцы.

В прошлом году 1,294 млн человек (69,7%) проживали в городах, а 563 тыс. человек (30,3%) - в сельской местности. В Рижском регионе проживало 45,6% жителей страны, а в самой столице - 592 тыс., или 31,9% общего количества жителей страны и 45,7% числа городских жителей.

Крупнейшими по численности населения краями являются Огрский, где проживает 57,6 тыс. человек, и Валмиерский - 50,6 тыс. жителей. Наибольшее количество жителей в краях, в которые не входят города государственного значения, приходится на Тукумсский край - 43,4 тыс. человек, Цесисский - 41,3 тыс. человек, а также Баускский край - 40,5 тыс. Самыми маленькими по численности населения являются Вараклянский край с населением 2,8 тыс. человек и Валкский край с населением 7,6 тыс. человек.

Выросло в 2024 году население в четырех краях Рижского региона - в Марупском, Адажском, Ропажском и Саласпилсском, а также в одном крае Видземского региона - в Саулкрастском. Наибольший рост населения наблюдался в Марупском крае - на 1,5% (563 человека). Во всех этих краях, а также в Валкском, Олайнском и Южно-Курземском краях, было положительное сальдо миграции.